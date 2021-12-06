Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Волос Евгений (@flyvem)

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Публикация от Денис Каледа (@denkila85)

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Публикация от Волос Евгений (@flyvem)

 

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Публикация от Olga (@olga.dubovik.95)

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Публикация от @sever_veronika

 

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Публикация от Aleksandra Szagojko (@ali.lavander)

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Публикация от Ирина (@irina_spakov)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)

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Публикация от Sergey (@sergsechko)

 

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Публикация от vladik (@vladik.pishch)