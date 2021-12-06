«Девочек жалко! За день в туалет сходить не могут!» Жительница Слуцка об отсутствии туалета на мини-рынке в 11-м городке

Стала свидетелем одной ситуации на мини-рынке в 11-м городке Слуцка, когда зашла в молочный павильон. Думаю, она заслуживает внимания.

Одна пожилая покупательница разговаривала с продавцом. Девушка ей говорила, что работала целый день и ещё до 16 часов (а в будние дни киоск работает до 19 часов). «Так, а как же вы? Целый день и в туалет не сходить, терпите?» — спросила пенсионерка.

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Девушка объяснила, что есть технические перерывы, но туалета на рынке нет. При необходимости продавцы бегают и просятся или в общежитие, или в магазин. А вообще стараются меньше пить. Кстати, водопровод есть только в нескольких павильонах. Как выходят из положения другие, не знаю.

Покупательница предложила продавцу постоять у закрытого киоска, пока та сходит в туалет, чтобы объяснить покупателям, что продавец скоро придёт. Но она отказалась.

Когда мы с женщиной вышли из павильона, то пенсионерка всё сожалела: «Ну как же так? Девочек жалко! Это что же, они за день в туалет сходить не могут?! Разве это выход — не пить? Это же на здоровье сказывается! А что делать… Работать же надо…»

Не знаю, может, продавцы привыкли или как-то приспособились, но мне кажется, что это ненормально.

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