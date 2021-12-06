В ноябре «Кур'ер» делал обзор, какой перекус или обед из упакованных продуктов можно купить на 1 рубль в слуцких магазинах. А 6 декабря мы решили посмотреть, что можно купить на такую же сумму в отделах кулинарии.

Для обзора взяли четыре разных магазина. В каждом из них купили по одному варианту, который больше подойдёт для перекуса. Отметим, для полноценного обеда сумма в 1 рубль по сегодняшним меркам слишком мала.

Реклама

Вариант 1 — драники с майонезом

Два драника без мяса обошлись в 0,83 рубля. На сдачу вышел пакетик майонеза за 0,13 рубля.

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)
Фотографии: Ольга Паздерина
«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

Вариант 2 — винегрет овощной

Самая внушительная порция салата в 226 г стоила 0,96 рубля.

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

Вариант 3 — ризотто с грибами

Ризотто с грибами весом 122 г обошлось в 0,97 рубля. Ровно на рубль купить не получилось. Продавец вначале взвесила на 1,05 рубля. Когда корреспондент «Кур'ера» попросила уменьшить, женщина сказала: «У вас что, рубль только? Буду класть по крупиночкам?»

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

Вариант 4 — куриная спинка

С этим вариантом вышла промашка. Несмотря на небольшую стоимость за килограмм (6,99 рубля), одна штука завесила на 1,51 рубля. Пришлось купить. Хотя, возможно, на рубль удалось бы взять одну тефтелю.

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)

***

Когда делала покупки, поймала себя на мысли, что 1 рубль практически ничего не стоит. «Затариваясь» на такую сумму, ощущаешь нищету, а в душу закрадывается безысходность и некая неловкость (мнение автора может совпадать с позицией редакции 🙂 — Прим. ред.).