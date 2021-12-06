В ноябре «Кур'ер» делал обзор, какой перекус или обед из упакованных продуктов можно купить на 1 рубль в слуцких магазинах. А 6 декабря мы решили посмотреть, что можно купить на такую же сумму в отделах кулинарии.

Для обзора взяли четыре разных магазина. В каждом из них купили по одному варианту, который больше подойдёт для перекуса. Отметим, для полноценного обеда сумма в 1 рубль по сегодняшним меркам слишком мала.

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Вариант 1 — драники с майонезом

Два драника без мяса обошлись в 0,83 рубля. На сдачу вышел пакетик майонеза за 0,13 рубля.

Вариант 2 — винегрет овощной

Самая внушительная порция салата в 226 г стоила 0,96 рубля.

Вариант 3 — ризотто с грибами

Ризотто с грибами весом 122 г обошлось в 0,97 рубля. Ровно на рубль купить не получилось. Продавец вначале взвесила на 1,05 рубля. Когда корреспондент «Кур'ера» попросила уменьшить, женщина сказала: «У вас что, рубль только? Буду класть по крупиночкам?»

Вариант 4 — куриная спинка

С этим вариантом вышла промашка. Несмотря на небольшую стоимость за килограмм (6,99 рубля), одна штука завесила на 1,51 рубля. Пришлось купить. Хотя, возможно, на рубль удалось бы взять одну тефтелю.

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Когда делала покупки, поймала себя на мысли, что 1 рубль практически ничего не стоит. «Затариваясь» на такую сумму, ощущаешь нищету, а в душу закрадывается безысходность и некая неловкость (мнение автора может совпадать с позицией редакции 🙂 — Прим. ред.).