Отдых в Буковеле от $ 145

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Этой необыкновенной зимой обязательно нужно побывать в Карпатах. Буковель ждёт вас для активного отдыха и зимних развлечений. Туристическая компания Polo Groups предлагает следующие варианты:

Предлагаем для размещения:

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  • Отель «Патковский», в самом центре Буковеля
    От 210 $ включены завтраки+ ужины;
    разовое посещение сауны
  • Отель «Даймонд»
    От 185 $ включены завтраки,
    безлимитное посещение СПА, бассейны и хамам
  • Вилла «Леку»
    От 145 $ включены завтраки,
    безлимитное посещение СПА

Заезды:

30.12−04.01
05.01−10.01
26.01−31.01
11.02−16.02
23.02−28.02
05.03−10.03
16.03−21.03

Больше деталей смотрите на сайте по этой ссылке.

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Ждём Ваших звонков, дадим полную консультацию
+375(17)235 83 31
+375(29)660 10 91

Отдых в Буковель от 145$, Слуцк