Отдых в Буковеле от $ 145

Этой необыкновенной зимой обязательно нужно побывать в Карпатах. Буковель ждёт вас для активного отдыха и зимних развлечений. Туристическая компания Polo Groups предлагает следующие варианты:

Предлагаем для размещения:

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Отель «Патковский», в самом центре Буковеля

От 210 $ включены завтраки+ ужины;

разовое посещение сауны

От 210 $ включены завтраки+ ужины; разовое посещение сауны Отель «Даймонд»

От 185 $ включены завтраки,

безлимитное посещение СПА, бассейны и хамам

От 185 $ включены завтраки, безлимитное посещение СПА, бассейны и хамам Вилла «Леку»

От 145 $ включены завтраки,

безлимитное посещение СПА

Заезды:

30.12−04.01

05.01−10.01

26.01−31.01

11.02−16.02

23.02−28.02

05.03−10.03

16.03−21.03

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Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Ждём Ваших звонков, дадим полную консультацию

+375(17)235 83 31

+375(29)660 10 91