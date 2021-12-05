Отдых в Буковеле от $ 145

Этой необыкновенной зимой обязательно нужно побывать в Карпатах. Буковель ждёт вас для активного отдыха и зимних развлечений. Туристическая компания Polo Groups предлагает следующие варианты:
Предлагаем для размещения:
- Отель «Патковский», в самом центре Буковеля
От 210 $ включены завтраки+ ужины;
разовое посещение сауны
- Отель «Даймонд»
От 185 $ включены завтраки,
безлимитное посещение СПА, бассейны и хамам
- Вилла «Леку»
От 145 $ включены завтраки,
безлимитное посещение СПА
Заезды:
30.12−04.01
05.01−10.01
26.01−31.01
11.02−16.02
23.02−28.02
05.03−10.03
16.03−21.03
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Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Ждём Ваших звонков, дадим полную консультацию
+375(17)235 83 31
+375(29)660 10 91