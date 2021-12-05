Происшествия на выходных: в Слуцком районе на пожаре погибли женщина и её гость

В пятницу рано утром в деревне Старый Гутков горел жилой дом. На пожаре обнаружены погибшими квартиросъемщица, оператор машинного доения, и её гость. Обоим по 44 года. Следственный комитет проводит проверку. Предварительно, очаг возгорания находился в районе печи. МЧС, Белта

В Клецком районе мужчину достали из 15-метрового колодца

В Браславском районе косуля провалилась под лёд. Её спасли

Утром в воскресенье спасатели Клецкого района получили сообщение, что в деревне Смоличи мужчина упал в колодец. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели заброшенный дом, а там во дворе нашли высохший колодец без верха около 15 метров глубиной. На дне был мужчина в сознании. Ему бросили верёвку с поясом спасателя. Второй пояс с карабином зацепили за дерево и вытащили человека. Пострадавшего с травмами увезли на «скорой» в больницу.

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В субботу утром спасателям Браславского района сообщили, что на озере Оболь провалилась под лёд косуля. Животное было в полынье в 50-ти метрах от берега. С помощью спасательной доски и верёвки косулю достали из воды и передали работникам Национального парка «Браславские озёра». После осмотра её выпустили. Животное не пострадало. БелТА

В Минске два человека переходили на красный, и их сбила машина

Ночью в воскресенье на улице Есенина в Минске 20-летний парень на «Опеле» ехал на зелёный свет через регулируемый переход. Там он наехал на мужчину и женщину. Они были на вид пьяными и переходили, соответственно, на красный свет. Сбитые госпитализированы с травмами.