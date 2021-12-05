С начала года «Кур'ер» побывал в 70 деревнях и не только слуцких. Зачем мы туда ездили (видео)

С начала 2021 года «Кур'ер» побывал более чем в 70-ти деревнях. Среди них были населённые пункты не только Слуцкого района, но и всей Беларуси.

В поездках мы общаемся с местными жителями, знакомим их с нашей газетой, обсуждаем новости и «большого мира». Многие сельчане охотно говорят о насущных проблемах и своих заботах, рассказывают истории из жизни, делятся воспоминаниями.

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В этом видео «Кур'ер» собрал небольшую подборку из наших путешествий. Приятного просмотра!

Монтаж: Глеб Рулёв