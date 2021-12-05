«Репортаж из XXI века». Каким видели будущее учёные 60 лет назад (спойлер: многое сбылось)

Ретрофутуризм — жанр фантастики, рассказывающий про представления о будущем из прошлого. О том, как представляли жизнь через десятилетия писатели-фантасты во времена СССР, Onliner уже говорил. А ещё вспоминал, каким видели будущее в научно-популярном журнале для подростков. Однако существует и более профессиональный взгляд. 63 года назад вышла книга «Репортаж из XXI века», в которой советские учёные, кроме прочего, делали прогнозы об открытиях, предстоящих в будущем. Множество «предсказаний» сбылось. Onliner публикует выдержки из книги и сопоставляет их с реальными технологиями, которые используются сейчас.

Что за книга и кто её автор

«Репортаж из XXI века» впервые вышел в тираж в 1958-м, после чего пережил несколько доработок. Onliner ориентировался на издание 1963 года, которое можно найти в свободном доступе. В «Википедии» добавляется: книга переведена на несколько языков и вышла в 25 странах. «В ней собраны интервью с советскими учёными о том, как они видят развитие науки в XXI веке», — указано в описании.

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Авторы книги — М. Васильев и С. Гущин. М. Васильев — это Михаил Васильевич Хвастунов (Васильев — псевдоним), советский журналист, публицист и писатель, заведующий отделом науки и основатель рубрики «Клуб любознательных» в газете «Комсомольская правда». В материале на сайте издания Хвастунова и вовсе называют «отцом советской научной журналистики», издавшим «более 20 научно-популярных книг». Важно понимать: в «Репортаже из XXI века» авторы всячески подчёркивают превосходство советской науки над западной. «Википедия» добавляет: в книге «пропагандируется социалистический путь развития страны». Самого Хвастунова источники иногда обвиняют в преувеличениях и фантазёрстве (особенно в книге про Вольфа Мессинга). Впрочем, родные журналиста подобные мнения опровергают. Так что говорить о непредвзятости, вероятно, особо не приходится.

Тем не менее многие «предвиденья» советских исследователей того периода относительно возможных технологий будущего в том или ином виде нашли реализацию сегодня. Но не все. Скажем, Луна не стала для человечества седьмым континентом, да и до освоения Марса далеко. Также рано пока заявлять о «создании эффективных средств борьбы с грозным бичом человечества» (раковой опухолью). Ещё один пример из книги — создание искусственного Солнца.

«Вторые полстолетия жизни радио», или появление мобильной аудио- и видеосвязи

Цитата в подзаголовке — название главы, в которой идёт разговор с академиком Владимиром Александровичем Котельниковым. Незадолго до этого описывается принцип работы переносных приёмников связи, через которые, по представлениям авторов книги, будет происходить коммуникация между людьми. «Вы протягиваете руку и берёте с ночного столика небольшой, величиной с портсигар, аппарат. Это телевизионный приёмо-передатчик индивидуального пользования, какими снабжены все без исключения жители нашей планеты. Вы устанавливаете позывной вашего друга и нажимаете кнопку вызова. Экран вашего аппарата светлеет, и на нём возникает знакомое лицо, нарисованное карандашом электронного луча с такой чёткостью, что вы можете сосчитать, несмотря на небольшую величину изображения, все ресницы и все веснушки», — говорится в тексте.

А вот цитата Котельникова с ответом на вопрос о том, возможно ли появление подобных аппаратов в будущем: «Да, бесспорно, будут и крохотные телеприёмники, помещающиеся в жилетном кармане, и гигантские, с экраном в несколько квадратных метров. Большая величина экрана не повлечёт за собой большой величины самого телевизора. Телевизор будет подобен картине: весь аппарат станет плоским. Толщина экрана будет очень небольшой. Уменьшить величину телевизора и вообще всех радиоустройств позволит, в частности, применение полупроводниковой аппаратуры».

«Автоматическая стенографистка-переводчик», или принтер с технологиями распознавания и преобразования речи

В той же главе авторы рассуждают об «электронно-счётных и других „думающих“ машинах», описывают устройство, «стоящее на левом углу письменного стола, занимающее не больше места, чем обыкновенная пишущая машинка», и имеющее в активе всего несколько кнопок.

«Нажимаем кнопку на пишущей машинке XXI века. Из неё выскакивает несколько листов тонкой и плотной бумаги, покрытых чёткими типографскими знаками. На одних — точный текст прошедшей беседы. Впрочем, не совсем точный: машина выправила не хуже умелого литправщика неправильно построенные фразы, дополнила их, добиваясь точности выражения мысли. А на других листах — перевод этой же беседы на латинский и английский языки», — описывается в главе.

Устройство, копирующее уже напечатанный кем-то текст, действительно придумали, и причём раньше, чем предполагали авторы, — в конце 1950-х. Представить офис без принтера сегодня на самом деле сложно. А вот технологии распознавания речи и её автоматического перевода в текст действительно массово начали применять относительно недавно, но с этой задачей сегодня справится любой смартфон.

Как и установленное на нём приложение-переводчик. Программа, впрочем, также может преобразовывать речь в текст и попутно переводить его на другой язык. Про «выправление неправильно построенных фраз» сегодня также известно: эксперты уже не раз хвастались достижениями нейронных сетей, «пишущих» сравнимо с живыми авторами.

«Революция умственного труда» с прообразом интернета и хранилищами памяти

Разговор про «машины, механизирующие умственный труд людей», в книге ведётся с академиком Сергеем Алексеевичем Лебедевым, возглавлявшим Институт точной механики и вычислительной техники Академии наук СССР. Академик предполагал, что количество операций в секунду в электронно-вычислительных машинах будет расти и что это позволит ускорить и упростить труд специалистов в разных областях — от метеорологических прогнозов до математических исчислений. А ещё Лебедев, заявлял о появлении «библиотрансляций». По предположению учёного, технология позволит вести «передачу любых литературных, исторических, научных справок по индивидуальным заказам с помощью телевизионных устройств».

«Чтобы слушать радио, необязательно иметь собственную радиостанцию. Достаточно завести простенький репродуктор. Сотни, тысячи репродукторов связаны проводами с радиотрансляционным узлом, который ведёт передачу. Наподобие такого узла работает и библиотрансляционная сеть», — заявлял специалист. Ближайший современный аналог, пускай и не без оговорок, — интернет.

Лебедев оптимистично — и, как оказалось впоследствии, правдиво — описывает хранилища данных. «Человек сможет не обременять свою память массой ненужных технических сведений. Ему поможет „память“ так называемых информационных электронных машин. По первому требованию машина отыщет нужную клетку и приведёт в движение магнитофонную ленту, на которой записан не только звук, но и изображение», — заявляется в диалоге.

От магнитофонных лент, к счастью, изобретателям удалось избавиться заметно раньше, чем в XXI столетии. Но то, что хранилища компьютеров смогут содержать массивы данных с удалённым доступом к ним (если немного упростить, можно найти аналогии с облачными хранилищами), в середине прошлого века можно было ещё только мечтать.

«Модель 2007 года», или электрокар с автопилотом

Советский конструктор Юрий Аронович Долматовский мечтал, что к 2007 году (исходя из названия главы в книге) человечество пересядет на автомобили с автопилотом. «Мы почти не почувствовали начала движения и разбега: такими они были плавными. А уже через минуту наша не управляемая никем машина летела по серой ленте шоссе со скоростью около 250 километров в час, — говорится в главе. — Конечно, создание такого автомобиля было неразрывно связано с созданием дорог для него. Радиолокационная установка непрерывно вступает в контакт с дорожными знаками шоссе. Фотоэлементы следят за сигналами светофоров. Причём и дорожные знаки, и светофоры, и само шоссе рассчитаны на движение именно таких машин».

А ещё авторы добавляют, что речь идёт про электрический автомобиль. «Под шоссе положены электрические кабели, по которым проходят токи высокой частоты. Энергию электромагнитного поля, которое создаётся вокруг этого кабеля, улавливает специальное антенное устройство, располагающееся под днищем машины. По существу, кабель под шоссе можно назвать антенной передатчика, а двигатель машины — радиоприёмником», — заявляется в заключении.

Со скоростью передвижения, а также способом передачи электроэнергии авторы книги слегка промахнулись, но с электрокарами с собственными аккумуляторными батареями и автопилотом всего спустя 14 лет от предполагаемого советскими инженерами года — нет. Tesla и другие автомобильные концерны, занимающиеся электромобилями, заявляют: полноценному внедрению автопилота сейчас мешают скорее не технические, а юридические ограничения.