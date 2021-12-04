О чём пишут дети Слуцка в письмах Деду Морозу. И кто выступает спонсорами акции

В редакцию «Кур'ера» пришли первые письма Дедушке Морозу. Они от 2-летнего Миши и 5-летней Даши Ивановых.

Дети пишут, что весь год они были послушными, убирали свою комнату, были вежливыми, помогали родителям. В подарок Даша хочет получить детскую гитару, набор для браслетов и пони, а Миша — синий трактор и кран.

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Напомним, что газета «Кур'ер» запустила традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Письма принимаются до 20 декабря включительно. Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.

Мы ждём письма от детей до 12 лет. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат подарки и весёлый праздник.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.