В редакцию «Кур'ера» прислала письмо Инна Криводубская, руководитель женского клуба «Калі ласка!». Когда-то «Кур'ер» писал про 10-летие этого клуба, а в следующем году он отметит уже 20 лет. Инна Антоновна написала, что «Калі ласка!» по-прежнему работает, но уже второй год без встреч.

Письмо Инны Антоновны

«Женский клуб «Калі ласка!» живёт и здравствует дистанционно. Стационарно мы не встречаемся. Хотя раньше постоянно ходили в библиотеки, музеи, галерею искусств, посещали оранжерею…

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В последний раз собирались в прошлом году в Центре традиционной культуры вместе с библиотекой № 2. У нас было мероприятие с отцом Сергием и экскурсоводом Валентиной Турицей, которая провела виртуальную экскурсию по Жировичскому монастырю. Этим летом мы встречались в кафе, где решили, что пока не будем ходить на собрания. Нужно беречь людей. Всё-таки самая младшая среди нас — 1955 года рождения.

Я, руководитель, звоню раз в месяц каждому члену клуба. Узнаю его самочувствие, чем занимается, как здоровье родных и близких, поздравляю с праздниками, важными датами. Надо отдать должное оптимизму и энергии наших людей. Как говорится, слава Богу, в основном все живы и здоровы.

Но покинула нас Кононова Ольга Тихоновна, очень приятная и интересная женщина, в прошлом — педагог. Выражаем соболезнование её дочери Жанне, живущей в Солигорске.

А у Савченко Людмилы умер муж. Людмила Анатольевна, здоровья вам, терпения, мужества!"