«Никогда не было возможности купить доллары». Что волнует жителей трёх деревень возле Слуцка

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Светлана, деревня Василинки (Слуцкий район)

Я родилась тут и живу уже 53 года. Сейчас в Василинках постоянных жителей почти нет, одни дачники.

Раньше в Василинках была и школа, и клуб, и шикарный магазин. Молодёжи много было, по вечерам гуляли весело. Сейчас все объекты закрыли.

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Но зато появился частный магазин, очень хороший, там есть всё, что хочешь. Все местные жители очень довольны им. В 9 часов утра он уже открыт, в 9 вечера закрывается. Очень удобно для людей, которые работают.

Сама я работаю в школе в Бокшицах. Пешочком до неё дохожу, мне очень нравятся такие прогулки.

Евгений, деревня Прусы (Солигорский район)

Родился я в этой деревне, батька мой тоже отсюда родом. Деревня была хорошая, большая. При коммунистах и кони, и тракторы были. А сейчас? Сейчас тут жить намного хуже, чем раньше. Вон не могут три несчастных километра дороги сделать. Там сплошное бездорожье. Люди писали, просили помочь, а в ответ только: «Сделаем, разровняем». Однако никто ничего не сделал.

Продуктов сейчас, конечно, разнообразие в магазинах: и гамбургеры вам, и колбас много разных. А натуральные ли они? Раньше пять сортов было, но всё из натуральных ингредиентов.

В Прусах вообще магазина нету. Только автолавка ездит. Зельц нам такой привозят, что я его есть не могу, а цена — как за деликатес. А если нужны

носки или другие промтовары, то в Солигорск едем.

Надежда, деревня Браново (Слуцкий район)

Мне уже 80 лет, 25 из них живу здесь. Раньше жила в Слуцке, работала. Этот дом покупали за 1000 долларов. Как сейчас помню, в запасе — ни копейки. У нас с мужем зарплаты такие, что никогда не было возможности купить доллары, отложить что-то. А свой дом очень хотелось. Поехала я в Россию на заработки. Продавала там всё, что было: покрывала, детскую шубку, лисью шапку, что-то из дома. Ничего не наторговала, может, 5−10 долларов. Зато намёрзлась. Больше не ездила.

Спасибо маме, помогла мне. Телёнка и поросят сдали, у родни одолжили. Когда дом купили, я сразу завела хозяйство: три козы, козёл, козлята, куры. Гусей 33 штуки даже было. На свою живность нарадоваться не могла. Восемь лет назад умер муж, и мне стало тяжело с таким хозяйством управляться.