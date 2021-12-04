«Кухня», «Импровизация» и бои ММА: что смотрят в Минской области

Включить хорошее кино или любимый сериал — всегда хороший план на вечер. Тем более что благодаря онлайн-платформам сейчас каждый легко может найти интересный контент. Видеосервис VOKA рассказал, что чаще всего смотрели этой осенью жители Минской области.

Сериалы

Самый большой спрос в этом регионе на сериалы, особенно российские: «Реальные пацаны», «Родители 4К», «Кухня», «Фитнес», «Закрытая школа». Среди зарубежных популярнее всего проект «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» (Франция, Бельгия, Швейцария), украинский сериал о жизни подростков «Секс, инста, экзамены», турецкая мелодрама «Чёрная любовь», американские «Миллиарды» про финансиста с Уолл-стрит и детективная премьера этой осени «Американская ржавчина».

Кино

«Титаник» — фильм, который в Минской области любят больше всего. Да и в целом местные зрители обычно смотрят драмы. Хотя «Один дома» тоже очень популярен. В топе просмотров — ещё и «Чужие», «Зима», «Соври мне правду».

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ТВ-шоу

Что касается телешоу, то в Минской области на первом месте романтика и отношения — «Дом-2. Город любви». Но юмористические программы «Где логика?», «Импровизация», «Однажды в России» и Comedy Club тоже смотрят многие зрители.

Мультфильмы и мультсериалы

Лучший контент для детей в минском регионе — это мультфильм про потоп «Упс… Приплыли!», диснеевская классика «Король Лев», оскароносная новинка «Душа», комедия о приключениях насекомых «Букашки 2» и история о дружбе с инопланетянином «Лило и Стич». Как в других областях, так и здесь самые популярные детские сериалы — это «Маша и Медведь» и «Три кота».

Прямые трансляции

В прямом эфире в минском регионе, как и везде в Беларуси, чаще всего смотрят бои ММА. Этой осенью максимальное количество зрителей собрал октябрьский поединок между Тиаго Сантосом и Джонни Уокером. Также на Минщине очень популярны чемпионаты по дрифтингу.

Любимые шоу и сериалы зрителей Минской области видеосервис VOKA составил в отдельную подборку. Приятного просмотра!

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