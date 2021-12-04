Уроженец Копыля Александр Вабищевич впервые в истории белорусского бега преодолел необычный ультрамарафон в Сахаре

В начале октября в Марокко прошёл сверхмарафон Marathon des Sables (МDS), он же «Песчаный марафон» — один из самых трудных забегов на планете. Под номером 365 бежал копылянин Александр Вабищевич, пишет Kopyl.by. Сложно сказать, участвовали ли в нём раньше белорусы, по крайней мере, копылянин таких не нашёл. Победа в марафоне не была для него целью, бегом он занимается для сохранения и поддержания здоровья.

— После того, как я преодолел несколько марафонов и ультрамарафонов, захотелось испытать свои силы в чём-то другом, так сказать, покруче и пожёстче, — делится Александр. — Вместе с товарищем Алексеем Гордеем, менеджером одной из крупных компаний по продаже строительных материалов, который, кстати, и является моим спонсором, посмотрели в интернете различные спортивные мероприятия. Выбор остановили на «Песчаном марафоне», поскольку по сложности маршрутов он входит в тройку самых сложных забегов.

Конечно, при вылете были свои нюансы: нужна марокканская виза, которую пришлось открывать через посольство Марокко в Москве, соответствующие медицинские документы на английском языке. Да и участие в сверхмарафоне по Сахаре не бесплатное: только взнос составил 3,2 тысячи евро, и это без учёта авиабилетов и обязательного снаряжения. — Попав туда, нужно было предоставить определённые медсправки с обязательной электрокардиограммой в оригинале, — продолжает Александр. — Врачи серьёзно их просматривали, после — либо допускали, либо нет к соревнованиям.

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50-градусная жара

Сверхмарафон должен был состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его неоднократно переносили. Забег в октябре этого года оказался для спортсменов не самым лучшим вариантом — он стал самым горячим в прямом смысле этого слова.

СПРАВОЧНО

«Марафон в песках» (Marathon des Sables), также известный как Сахарский марафон, проводится в марокканской части пустыни Сахара с 1986 года, его расстояние — 250 км, которое участники преодолевают за неделю, проходя или пробегая в час от 4 до 14 км. У MDS нет постоянного маршрута, он каждый год меняется, и спортсмены впервые видят карту непосредственно перед стартом. Ежегодно в нём принимает участие около 1200 человек. Патрик Бауэр — основатель марафона. Идея марафона зародилась у него после того, как он в одиночку прошёл около 350 км по Сахаре.

— Было аномально жарко, марокканцы не прогнозировали такой погоды, — вспоминает Александр. — Во время бега температура доходила до 53−56°C. К сожалению, погиб один француз: у него остановилось сердце, несмотря на то, что там было медицинское сопровождение. В этом году процент схода участников с дистанции составил 52%, тогда как ранее — 5−7%. Всего в этом году участвовало порядка 700 человек, обычно — 1000−1200 бегунов.

Рюкзак за спиной

Ночлег выглядел так: берберские бивуаки с шерстяными навесами из грубой ткани, на земле ковёр. Соревнования подразумевают самообеспечение, то есть каждый спортсмен, выходящий на старт, должен был брать с собой необходимые вещи и нести их в рюкзаке. По правилам вес рюкзака не должен быть меньше 6,5 килограммов и не больше 15 без учёта воды для каждого этапа. Организаторами регламентируется и контролируется снаряжение, которое каждый участник несёт сам — необходимо иметь спальник, свисток, фонарик, компас, сигнальное зеркало, шприц для удаления яда, спасательное одеяло, еду, солевые таблетки и др.

— Мой рюкзак весил 7,9 кг, — говорит Александр. — Конечно, опытные бегуны брали от 6,5 до 7 кг. Это урок на будущее. Еду нужно было брать в расчёте не менее 14 тысяч калорий на семь дней. В любой момент могли это проверить, и если продуктов меньше, то давали штраф в виде дополнительного времени. С собой были у меня вяленое мясо и изюм, а также купил специальную сублимированную еду, которая просто разбавляется водой. Вот как раз она меня и подвела: три дня можно сказать голодал. Как показывает практика, нужно питаться тем, что ел дома. Как итог — перед самым длинным забегом в 82 км получил отравление, всю ночь температурил и даже думал сойти с дистанции. Однако утром, собравшись с силами, даже на этом этапе финишировал восемнадцатым.

Заблудился в дюнах

Многие боятся заблудиться. Места там совсем дикие, непривычные, однообразный пейзаж и жара часто сбивают с толку. События в дюнах Александр описывает с признанием ошибки:

— Решил бежать в группе с лидерами: понадеялся на то, что бегу не первым, а значит, пойду по их следам. Однако передо мной несколько человек также заблудились, и я, повторив их «подвиг», ушёл в сторону. А когда заканчивается вода в пустыне, при этом 56-градусная жара и предстоит бег по песку в высоту 150 метров, то это уже не преодоление препятствий, а настоящая борьба за выживание. Пришлось поблудить. Выбрался и вышел на чекпоинт, где выдали воду. К слову, её выдача также регламентируется — в день каждому участнику по 12 литров тремя порциями — утром, на дистанции и вечером. На контрольных точках можно было отказаться от воды, но тогда она «сгорала». Дальше её не дадут, не положено.

Сила того, кто берёт на «слабо»

Несмотря на массовость и популярность MDS, пустыня остаётся пустыней — и в этом её самая большая ценность и уникальность. На протяжении всей гонки Александра поддерживали спортсмены из России, с которыми он сдружился. Среди них — Алексей Ческидов, преодолевший «Песчаный марафон» в третий раз.

— Россияне — дружные и весёлые ребята, много рассказывали о гонке, помогали советами, — делится Александр. — Благодаря их опыту было проще выступать. Вообще, выступление копылянина в Сахаре — это взятие себя на «слабо», преодоление себя. Важно это было сделать не столько для себя, сколько для других, доказав, что спорт — это жизнь. Не зря организатор и идейный вдохновитель MDS Патрик Бауэр в одном из интервью сказал: «Знаете, человек, бегущий через пустыню, полон вдохновения и вдохновляет сам тех, кому трудно за её пределами. Причём это всегда „работает“ и в обратную сторону — каждый легкоатлет бежит с чувством гордости и особой ценности своего участия. Даже в самые тяжёлые минуты марафона мысль о том, что в него верят, что он бежит не только ради себя, не даёт ему сдаться».

— Когда в 2012 году я перенёс инфаркт, даже не думал ни о каких марафонах, — говорит Александр. — Хотел просто нормально жить. Я должен был пить лекарства и ходить с палочкой, но твёрдо решил вести здоровый образ жизни. Выписавшись из больницы, начинал с пятидесяти шагов в день, теперь вот преодолел множество марафонов и сверхмарафонов. Через три недели уезжаю на 100-километровую гонку в Россию, которую в прошлом году также преодолел и стал девятым среди полутысячи участников. Для тех, кто тихо опускает руки, скажу, что на самом деле человеческие возможности уникальны. И если ты хочешь достичь цели, то всё в твоих руках. Всё зависит от того, насколько ты этого сильно хочешь и готов ли ты к этому. Эти соревнования ещё раз позволили мне убедиться в том, что надо верить в свои силы до конца.