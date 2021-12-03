Жительница Слуцка про разбитую дорогу возле 58-го магазина: «Зайдите в этот двор, увидите, что там творится!»

Жители Слуцка много пишут о дорогах. Может, кто-то обратит внимание на нашу, где 58-й магазин. Это дома № 150 и № 152 на улице Ленина, там ещё во дворе детский сад.

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Эта дорога ведёт от Пионерской к Молодёжному центру, она разбита в «щен». Там, кроме 58-го магазина, есть два частных. К ним приезжают машины с грузом. По этому же проезду автомобилями везут детей к детсаду, личный транспорт едет. Там очень узко, машины разъезжаются с трудом, да ещё эти ямины везде.

А у нашего, третьего, подъезда в доме № 152 или неправильно положили асфальт, или он просел, но образовалась огромная ямина. Там невозможно никому пройти, особенно пенсионерам. Бабушкам надо надевать резиновые сапоги, чтобы вынести мусор, потому что невозможно обойти эту лужу, а мусорки через дорогу.

Сколько просили, обращались — ничего. В этом году дорогу должны были отремонтировать, вроде бы она стояла в плане. Никто ничего не сделал.

Зайдите в этот двор, увидите, что там творится!

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