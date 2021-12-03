Власти всерьёз возьмутся за «финансовое оздоровление предприятий». Что это значит

Начать процедуру банкротства будет гораздо сложнее: чиновники планируют усилить свою роль в «финансовом оздоровлении предприятий». Об этом шла речь 1 декабря во время рассмотрения проекта закона «Об урегулировании неплатёжеспособности» в Палате представителей, передаёт БелТА.

Проект определяет полномочия госорганов в отношении проблемных предприятий. Судя по всему, чиновники станут активнее вмешиваться в работу частных предприятий. Так, на смену действующему руководителю при необходимости могут назначить «государственного управляющего».

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«Во-первых, [предусмотрено] утверждение мер предупреждения, их сопровождение, взаимодействие с кредиторами для заключения комплексных соглашений о снижении долговой нагрузки. Во-вторых, сопровождение на каждом этапе процессов судебного оздоровления. В-третьих, возможность заменить несправляющегося антикризисного управляющего на государственного. В-четвёртых, к частным предприятиям, значимым для экономики региона, по инициативе исполкомов может быть применён алгоритм предупреждения банкротства, сопровождения их санации, продажи по конкурсу», — рассказал Станислав Садовников, заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики.

Как пишет Onliner, закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу. В Минэкономики объясняли, что основная цель закона — сделать так, чтобы «предприятия не становились банкротами в принципе». И коснётся это в том числе частников.

«Мы не различаем, частное предприятие или государственное. Работа заключается в том, чтобы все предприятия имели то финансовое состояние, которое бы позволяло им эффективно работать. В каждом случае будут свои механизмы и инструменты, свой план финансового оздоровления», — предупреждал Александр Червяков, министр экономики.