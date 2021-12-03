Дальнобойщик из Польши совершил смертельное ДТП на трассе под Слуцком. Суд вынес приговор

В понедельник, 29 ноября, суд Слуцкого района рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина Польши (1983 г. р.), работающего водителем в «Транспортно-торговые услуги Ханна Долега», в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК.

Подробности сообщает пресс-служба Минского областного суда.

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Обвиняемый 26 июня 2021 года около 14 часов, управляя автопоездом в составе грузового автомобиля VOLVO в сцепке с полуприцепом, двигался со скоростью около 27 км/ч по автодороге Минск-Микашевичи. Подъезжая к месту для разворота, он не уступил дорогу водителю Mercedes-Benz. Произошло столкновение, в результате которого погиб водитель легковушки.

Что отметили в суде

«имел объективную возможность заблаговременно обнаружить приближающийся по равнозначной главной дороге Mercedes-Benz»,

«проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям,

не убедился в безопасности своих действий,

не уступил дорогу водителю Mercedes-Benz,

приступил к небезопасному маневрированию с выездом на полосы встречного движения,

поставил себя и водителя Mercedes-Benz в условия аварийной обстановки»,

«вынудил водителя Mercedes-Benz в экстренном порядке изменять скорость и направление своего движения».

Водитель легковушки

«пользовался преимуществом — правом на первоочередной проезд в намеченном направлении»,

«был лишён технической возможности выполнить требования ПДД по предотвращению столкновения».

Приговор суда

Обвиняемого признали виновным по ч.2 ст 317 УК РБ. Назначено наказание — лишение свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Кроме того, суд постановил «взыскать с гражданского ответчика „Транспортно-торговые услуги Ханна Долега“ в пользу троих потерпевших по 30 000 рублей каждому, а также в пользу одного из них возмещение расходов по оказанию юридической помощи в сумме 2360 рублей».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.