С наступлением зимы сотни рыболовов-любителей отправляются на водоёмы, чтобы насладиться всеми прелестями зимней рыбной ловли, получить порцию приятных эмоций и воспоминаний.

Вместе с тем, чтобы данная рыбалка действительно оставила хорошие впечатления и не была испорчена неприятными моментами, рыболовы должны помнить о соблюдении как требований Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, так и о соблюдении собственной безопасности при нахождении на льду. Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Что разрешено при зимней ловле

Согласно Правилам, при осуществлении любительского рыболовства рыболовам разрешается:

лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова;

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова, который является членом Белорусского общества охотников и рыболовов;

лов в рыболовных угодьях фонда запаса до 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки;

лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки.

О запретах

Рыболовам запрещается:

использовать ставки и другие аналогичные системы и оснащения в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы;

вылов рыбы, не достигшей промысловой меры;

добыча рыбы, относящейся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь, в отношении которых в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты;

лов рыбы с оставлением орудий рыболовства без визуального контроля.

Толщине льда — особое внимание

Кроме того, собираясь на рыбалку, всегда надо помнить про то, что лёд — это непостоянная субстанция. Он может сломаться, а внизу под вами толща ледяной воды. И даже если вы хорошо плаваете, количество одежды будет стеснять движения и создавать трудности, когда будете выбираться из воды. Соблюдая безопасность на льду, вы оградите себя от неприятностей, иначе ваш отдых может обернуться трагедией.

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергать себя опасности при нахождении на льду.

Всем хорошего отдыха и настроения!