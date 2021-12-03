Отправляемся на Новый год и Рождество во Львов. Если Вы не знаете, где незабываемо провести новогодние праздники — приезжайте во Львов. Во время новогодних праздников Львов превращается в страну из детских сказок.

Город украшен к празднику светящимися гирляндами, старинные дома на улицах Львова красиво освещены, по городу разбросано множество новогодних ярмарок. Такая атмосфера подарит ощущение настоящего чуда. Туристическая компания Polo Groups подготовила новогодний тур «Новый Год и Рождество во Львове» стоимостью от 120 $.

Новый Год и Рождество во Львове

30.12.2021

05.01.2022

В программе тура:

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Проезд автобусом еврокласса

Услуги сопровождающего группы

2 ночи в отеле в 2-местных (по желанию 3-, 4-местных) номерах с удобствами в номере

2 завтрака в отеле

Пешеходная экскурсия по центру Львова

Автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Высокий замок», «Подземелья Львова»

Экскурсия «Крыши и подземелья Львова» (без входных билетов)

Непередаваемая атмосфера праздника

Яркие эмоции и желание все повторить в следующем году.

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Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз.

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СТОИМОСТЬ — от 120 $, в зависимости от отеля.

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В стоимость тура не входит:

туристическая услуга — 50 BYN

ПЦР-тест — 50 BYN

Медицинская страховка (обязательно!) 5 $

Завтрак по приезде во Львов

Дегустационная экскурсия по заведениям Львова — 450 гривен (15 $)

Входные билеты по программе — 90 гривен (3,5 $)

Экскурсия в Карпаты — 10 $

Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:

+375 (29) 660−10−91,

+375 (17) 235−83−31

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