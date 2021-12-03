На днях российский Первый канал объявил об эпохальной новости: программа «Поле чудес» больше не будет выходить под этим названием и в прежнем формате.

Советские и постсоветские люди с 1990 года целыми семьями собирались у телевизоров, чтобы посмотреть не только на легендарных ведущих. Любопытнее всего было взглянуть на обычных людей, которые приезжали из разных городов и деревень, чтобы испытать удачу или как минимум вручить подарок Леониду Якубовичу или передать родным привет «из телевизора». Светлана Бойко из Пинска была одной из счастливиц: она съездила на «Поле чудес» практически на заре этого шоу — в 1993 году. Белоруска поделилась с Onlíner воспоминаниями и эмоциями тех дней. Предыстория началась в 1992 году. 23-летняя Светлана ушла в декрет с должности школьного учителя и воспитывала годовалого сына. Она, как и все в то время, не пропускала ни одного выпуска программы «Поле чудес». Её отец даже сомневался, что в шоу участвуют реальные, а не подставные люди. Но потом перестал.

Реклама

— Я точно не помню, с какого выпуска начала смотреть передачу, но это было, ещё когда Владислав Листьев был ведущим. Это было что-то новое на телевидении, а самое интересное, что там показывали обычных людей. Помню, мой папа говорил, мол, не может быть, чтобы просто так обычным людям раздавали эти подарки, и считал передачу подставной. В какой-то момент это стало мотивацией попробовать свои силы, — начинает Светлана. — В то время практически все решали кроссворды, я тоже скупала много журналов. Всё хотелось испытать себя именно в составлении кроссвордов — и тут как раз эта программа.

Условия для желающих поучаствовать в телешоу были довольно просты: нужно составить кроссворд, но при этом как-то выделиться, проявить оригинальность. Пинчанка вспоминает, что попасть на «Поле чудес» у неё получилось не с первого раза. До счастливого случая она составила и отправила три кроссворда, но ответа так и не дождалась. Девушка уже практически отчаялась, а потом мимолетные слова сестры восприняла как хорошую идею для четвёртой попытки.

— Сыну исполнился годик, к нам в гости съехались все дедушки, бабушки и другие родственники. И у меня спросили, как там продвигаются дела с «Полем чудес». Я ответила, что это бесполезно: отправила три письма, но никому мои кроссворды не нужны. Там ведь шлют необычные кроссворды, делают что-то своими руками, а я ничего не умею… А сестра мне и говорит: «Ты же умеешь вышивать — возьми и вышей!»

Светлана взяла совет на заметку и прямо за праздничным столом стала думать, как именно может вышить кроссворд. Спустя время она нашла подходящую кроссворду сетку в виде цветка, а в марте 1993-го в передаче объявили конкурс ко Дню космонавтики. — Я не спала ночами, сон вообще не брал. Была завалена всякими журналами и книгами на космическую тематику, по выходным муж сидел дома с сыном, а я ездила в библиотеку и читала много литературы, потому что мне не хватало слов для кроссворда, — белоруска даже смеётся, что после этого такого сумасшедшего желания и азарта ни к чему не было. — Потом уже тихонько, чтобы никто не увидел и не сглазил, вышивала.

Дедлайном было обозначено 12 апреля, но Светлана не успела: работа заняла чуть больше месяца. Она отправила бандероль 25 апреля, потому что жалко было своего труда и готовился кроссворд специально для «Поля чудес». Уведомление, что посылка получена, было адресовано 13 мая.

— Я уже понимала, что я в пролёте. И потом уже смотрела эту программу про космонавтику, но особого разочарования не было, потому что я была удовлетворена своим результатом. Я даже накрахмалила эту, так сказать, салфетку перед отправкой… Но потом, когда я уже знала, что моя бандеролька получена, просто была спокойна, — вспоминает женщина. — Думала, что больше не буду этим заниматься, но программу смотрела.

После этого Светлана выбросила из головы мысли о своем кроссворде, продолжала заниматься сыном и домашним хозяйством. Так прошло лето. Уже осенью, 17 сентября, женщина закончила работы на грядках и возвращалась домой. А встречать её шёл супруг с сыном на руках.

— Я смотрю, что муж какой-то взволнованный. Смотрит на меня, спрятав руки за спину, и говорит: «Танцуй!» Сначала я подумала, что это письмо, но он показал эту бумагу, и я поняла: «Неужели из „Поля чудес“?» — говорит белоруска так, как будто это было вчера.

В телеграмме было написано, что Светлану приглашают на съемки на 24 сентября, то есть через неделю после получения. Пинчанка с супругом поздним вечером поехали к её сестре, чтобы посоветоваться — не о том, ехать в Москву или нет (ответ был однозначный), просто уладить бытовые вопросы в связи с поездкой. — Когда мы вошли в квартиру и сестра увидела наши лица, то сразу спросила: «Вы что, ордер на квартиру получили»? — вспоминает женщина.

Её мама тогда специально собрала в подарок Леониду Якубовичу корзину клюквы, которую Светлана вручила ведущему со словами на белорусском языке.

Перед поездкой пинчанке надо было обменять белорусские «зайчики» на советские рубли, которые тогда ещё ходили в Москве. Она вспоминает, что курс был 1:2, но заведующий банковским отделением сделал 1:1 после того, как узнал, что Светлана поедет на «Поле чудес». К слову, билеты на поезд, гостиницу в Останкино и прочие расходы участники телешоу оплачивали сами.

Белоруска была в Москве впервые, но её муж уже хорошо ориентировался в этом городе. Было холодно, в том числе и в гостинице, но это не перекрывало приятных эмоций и ожиданий. Перед записью программы гримировали тех, кто пожелает, проводили небольшое собеседование: спрашивали, о чём будут рассказывать ведущему, какие вопросы хотели бы услышать и что будут дарить.

Съёмки проходили в Останкино днём, и на одну тройку игроков отводилось около часа. Светлана была во второй тройке. Темой выпуска была живопись, в которой женщина не особо разбиралась. Её тройке нужно было назвать приспособление для растирания красок. Пинчанка сначала угадала букву «А», не угадала «О», правильно назвала «К», а после следующего хода ей выпал сектор «Приз». Якубович торговался с ней до 400 тыс. рублей, но в итоге женщина отказалась от денег и получила приз. На видео непонятно, что за подарок вручили ей на «Поле чудес».

— Вообще, я тогда хотела купить мебель в гостиную, а 400 тыс. на неё не хватало. Тогда не было принято, как сейчас, торговаться с Леонидом Аркадьевичем, и смелости попросить больше денег у меня не хватило, — отмечает Светлана. — Призом стала стиральная машина Moulinex — она стоила больше 400 тыс., и в итоге я была очень рада такому подарку. Эта машинка до сих пор стоит у меня дома, но как раритет и предмет памяти. Она до сих пор рабочая, но уже не такая современная, конечно. Также в конце первого тура каждому игроку подарили футболку, поднос, четыре тома произведений Александра Солженицына и фен для волос Moulinex, который прослужил Светлане 25 лет. В связи с выпавшим сектором «Приз» Светлана не могла бороться за участие в последующих турах.

— Из гостиницы мы не рискнули ехать на вокзал на такси, потому что в 1990-х это было опасно. Мы с мужем загрузились на автобус (он нёс эту стиральную машину) и вернулись в Пинск.

По возвращении из Москвы все родные тепло встретили Светлану и были очень рады её успехам. Даже вахтерши в общежитии как-то узнали об этом и поздравили. А после выхода выпуска на телевидении звонить Светлане стали много знакомых, а некоторые посторонние люди даже узнавали на улицах.

— Одна из моих сестёр жила в деревне в Лунинецком районе. И, когда показывали передачу со мной, её соседки прибежали к ней и просто плакали, что кто-то из их знакомых попал на «Поле чудес», — говорит пинчанка. — Даже на улице незнакомые люди подходили и просили просто подержаться за руку, потому что я удачливая.

После участия в телешоу Светлана ещё раз отправляла кроссворд, но уже вышитый на деревянном домике, который смастерил её супруг. Ответа женщина не получила и после этого забросила попытки.

Видеоархив выпусков 1993-го были оцифрован и попал в интернет год назад. Тогда Светлана со всей семьей пересматривала передачу, в которой ей повезло поучаствовать.