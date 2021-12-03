В Слуцкую милицию звонят и подростки. На что они жалуются

Среди 1256 звонков о домашнем насилии, поступивших в дежурную часть Слуцкой милиции за январь-октябрь 2021 года, есть сообщения и от детей, а чаще от подростков. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.
«О насилии над детьми не так много сигналов, ведь все неблагополучные семьи у нас на учёте, работу с ними проводим регулярно, — рассказал Александр Семенович. — Иногда звонят дети, чаще подростки, сообщают о насилии со стороны взрослых. Не всегда эти сообщения подтверждаются. Чаще всего подросток протестует из-за неправильных методов воспитания или даже из-за принуждения к учёбе».
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