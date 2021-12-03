На улице Ленина в Слуцке от канализационного потопа спасают «сталинку». Фотофакт

Александр Шелехов
-
0

Буквально на днях жители «сталинки» по улице Ленина, 147 рассказали «Кур'еру», что стали заложниками канализационной системы. В четверг, 2 декабря, мы поделились этой ситуацией с читателями.


После полудня в пятницу у этого дома коммунальные службы проводили вот такие работы.

Как «сталинку» на улице Ленина спасают от канализационного потопа. Фотофакт
Фото: Александр Шелехов
Как «сталинку» на улице Ленина спасают от канализационного потопа. Фотофакт

Как «сталинку» на улице Ленина спасают от канализационного потопа. Фотофакт

Реклама

Как «сталинку» на улице Ленина спасают от канализационного потопа. Фотофакт

РАНЕЕ. Жильцы «сталинского» дома в Слуцке стали заложниками канализационной системы

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.