На улице Ленина в Слуцке от канализационного потопа спасают «сталинку». Фотофакт

Буквально на днях жители «сталинки» по улице Ленина, 147 рассказали «Кур'еру», что стали заложниками канализационной системы. В четверг, 2 декабря, мы поделились этой ситуацией с читателями.





После полудня в пятницу у этого дома коммунальные службы проводили вот такие работы.

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РАНЕЕ. Жильцы «сталинского» дома в Слуцке стали заложниками канализационной системы

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