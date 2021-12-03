История о том, как солигорчанин интим-услуги заказывал (могло быть и хуже)

Когда одиноко, грустно и хочется любви… «Электронный Солигорск» рассказывает, к чему может привести покупка интим-услуг через интернет.

СПРАВКА. Занятие проституцией влечёт наложение штрафа в размере от 6 до 20 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. То же действие, совершённое повторно в течение года, — наложение штрафа в размере от 20 до 30 базовых, или общественные работы, или административный арест.

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52-летний житель Солигорска решил воспользоваться услугами столичной «жрицы любви». Кандидатуру он выбрал при помощи интернет-сайта соответствующего содержания.

Ему приглянулась женщина по имени Наталья, с которой он созвонился по мобильному телефону (номер для связи был указан в объявлении). В разговоре мужчина рассказал, что сам он находится не в столице и приглашает женщину приехать в Солигорск для оказания услуг интимного характера.

Она согласилась на предложение мужчины, но потребовалась предоплата в размере 250 рублей, которые он и перевёл на указанный счёт. В дальнейшем у солигорчанина попросили ещё 200 рублей в качестве страховки, но на этот раз он отказался.

Результат «сделки» был предсказуем — связь прекратилась, и, разумеется, к мужчине никто не приехал.

Сыщики отследили направление телефонного звонка и движения денежных средств — следы уходят за границу, а «белорусский» номер обеспечен посредством роуминга.

«Это первый зарегистрированный в этом году подобный случай в регионе, однако, вероятно, жертв может быть и больше, далеко не каждый по подобному поводу станет обращаться в милицию. Так или иначе это хороший наглядный пример деятельности мошенников», — пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

По факту хищения средств 26 ноября возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.