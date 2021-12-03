«Невозможное — возможно». «Кур’ер» вместе со Слуцким центром соцзащиты рассказывает вдохновляющие истории людей с инвалидностью

3 декабря отмечается День инвалидов как в Беларуси, так и во всём мире. Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения и газета «Кур'ер» ведут совместный проект «Невозможное — возможно».
Мы общаемся с людьми, которые по разным причинам получили инвалидность. Они рассказывают, как приспособились к новой жизни, вопреки болезни добиваются успехов и не унывают.
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ПИШИТЕ. Если вы хотите поделиться своей историей или знаете человека с инвалидностью, который не сдался, несмотря ни на что, и готов рассказать о себе, то:
- пишите на нашу редакционную почту: info@kurjer.info,
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