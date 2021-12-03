«Невозможное — возможно». «Кур'ер» вместе со Слуцким центром соцзащиты рассказывает вдохновляющие истории людей с инвалидностью

Ольга Паздерина
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«Невозможное — возможно». «Кур’ер» вместе со Слуцким центром соцзащиты рассказывает вдохновляющие истории людей с инвалидностью
Евгению Перепёлкину 29 лет, из них почти 5 лет он передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, молодой человек живёт так, как ему нравится — встречается с друзьями, рыбачит, делает татуировки, гуляет с собакой. Говорит, что готов помогать таким людям, как он. Фото: Ольга Паздерина

3 декабря отмечается День инвалидов как в Беларуси, так и во всём мире. Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения и газета «Кур'ер» ведут совместный проект «Невозможное — возможно».

Мы общаемся с людьми, которые по разным причинам получили инвалидность. Они рассказывают, как приспособились к новой жизни, вопреки болезни добиваются успехов и не унывают.

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Все интервью читайте здесь.

ПИШИТЕ. Если вы хотите поделиться своей историей или знаете человека с инвалидностью, который не сдался, несмотря ни на что, и готов рассказать о себе, то:

  • пишите на нашу редакционную почту: info@kurjer.info,
  • звоните на телефоны редакции — (801 795) 2 05 05, 2 06 06, +375 (29) 766 94 94 (МТС), +375 (44) 766 94 94 (A1).