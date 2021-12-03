В редакцию «Кур'ера» позвонил читатель и рассказал, что он постоянно сам солит селёдку. По его словам, примерно неделю назад эта рыба пропала из нескольких магазинов, а когда снова появилась, то подорожала.



«Кур'ер» обошёл шесть разных магазинов в городе, где есть отделы с замороженной рыбой.

Самой дорогой оказалась сельдь за 5,05 рубля за 1 кг, а самой дешёвой — 3,19 рубля.

♦ В дешёвых вариантах оказались свои нюансы. Сельдь за 3,99 рубля выловили аж 30 января 2020 года, то есть прошло почти два года (если судить по ценнику). В том же магазине ещё одну рыбу продавали по акции за 3,96 рубля. Её выловили в декабре 2020 года.

Реклама

♦ Самая дешёвая сельдь тоже оказалась на акции — 3,19 рубля, но срок годности до 6 декабря этого года. Выловили рыбу в 2020-м в Тихом океане.

♦ Самая дорогая сельдь за 5,05 рубля выловлена в октябре этого года.

Напомним, что сельдь относится к социально значимым товарам, на которые распространяется регулирование цен. МАРТ продлил его до 31 декабря этого года.

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.