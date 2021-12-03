Эхо недели: «Слуцкими поясами» назвали алкоголь, а мигранты на границе выбирали ботинки и полюбили сметану

Новый коронавирус омикрон, усиленная помощь мигрантам, алкоголь «Слуцкие пояса», цены на живые ёлки, «голая» остановка, карточки на еду — вот далеко не всё, о чём писал «Кур'ер» на этой неделе.

В городе и районе

Автопарк № 2 получил четыре новых ПАЗа для пригородного сообщения.

четыре новых ПАЗа для пригородного сообщения. Слуцкие бизнесмены рассказали, как собирают деньги на новое покрытие спортплощадки на улице Пионерской. Нужно около 120 тысяч рублей.

Лжегазовщики продолжают «разводить» на деньги людей в Слуцке. На прошлой неделе на уловки одного из них попалась 85-летняя бабушка.

85-летняя бабушка. «Кур'ер» посмотрел , сколько будут стоить живые ели и сосны, которые Слуцкий лесхоз будет продавать с 25 декабря.

, сколько будут стоить живые ели и сосны, которые Слуцкий лесхоз будет продавать с 25 декабря. ООО «ФортунаЛогистик» зарегистрировало товарный знак «Слуцкие пояса» в Роспатенте. Оказалось, что такой товарный знак зарегистрирован и в Беларуси для выпуска как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Его владелец — Кацман Игорь Борисович. Почитайте, что он сказал «Кур'еру» по этому поводу.

Что с мигрантами

Миграционный кризис на польско-белорусской границе за эту неделю не разрешился. Наши дайджесты за все дни можно посмотреть по этой ссылке. В прошлую пятницу в лагерь приезжал Лукашенко. Запросы мигрантов стали расти (например, кое-кто из них выбирал по цвету сапоги из гуманитарки). С чипсов и газировки обитатели лагеря перешли на фрукты, овощи, яйца и сметану. На литовской границе в ночь на понедельник нашли труп. Вывозными рейсами по состоянию на 2 декабря на родину улетели больше двух тысяч иракцев. А ЕС ввёл пятый пакет санкций против физлиц и юрлиц Беларуси.

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Люди

Происшествия

после неудачной операции в раннем детстве не смогла научиться ходить. Она всю жизнь передвигается на коляске. Нои в быту обходится без помощи посторонних.15 ноября на XIV съезде РОО «Белорусский союз предпринимателей» получил нагрудный знак «За заслуги в развитии предпринимательства». Он, что уже сделал и делает сейчас, чтобы улучшить положение белорусского бизнеса, а также высказал мнение, почему проблемы ИП далеко не всегда решаются.

Ночью 28 ноября в Москве умер 72-летний Александр Градский, музыкант, композитор, автор и исполнитель песен. Ранее в пятницу артист попал в больницу с подозрением на инсульт.

30 ноября участковые Слуцкого РОВД нашли возле забора в Греске припорошенного снегом мужчину. Милиционеры привели его в чувство, но он уже основательно замёрз и пояснить ничего не смог. Участковые вызвали «скорую». В больнице при первичном осмотре у мужчины выявили серьёзные обморожения конечностей и общее переохлаждение.

Утром 30 ноября на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича столкнулись две легковушки. Образовалась пробка. В Слуцке по улице Гаспадарчай, 48 поздно вечером 29 ноября горел двухквартирный жилой дом. Обнаружен погибшим хозяин 1960 года рождения, неработающий.

Коронавирус

Учёные из Южной Африки обнаружили новый вариант коронавируса омикрон. Новый вариант несёт необычно высокое число мутаций. Это означает, что омикрон может быть потенциально более заразным, чем аналоги, и потенциально способным уходить от действия нейтрализующих антител, «нацеленных» на исходный вариант S-белка, используемый в вакцинах.

Экономика

Перечень социально значимых товаров сократят до 17 пунктов. Уберут бескостное мясо и другие позиции. Оставят, например, хлеб, молоко, цельномолочную продукцию. На место постановления про госрегулирование цен, скорее всего, придёт адресная помощь нуждающимся. «Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей», — отметил вице-премьер Александр Субботин.

Почитать и посмотреть

Некоторые громкие происшествия, которые случились в Слуцке в 2021 году, «Кур'ер» объединил в одно видео.

Жители «Майского Посада» в Слуцке пожаловались, что у них на остановке нет укрытия от дождя. Позже по этому поводу опубликовали комментарий от райисполкома.

В деревне Ивановские Огородники Слуцкого района растёт новый коттеджный посёлок. Здесь на проезжей части вместо асфальта — тротуарная плитка.

Жильцы нового социального дома на улице Магистральной получили ключи от квартир. Об этом — в сюжете Александра Бранкевича.

Семейная драма: 60-летняя случчанка Татьяна рассказала «Кур'еру», что не одобряет, какого мужа выбрала её дочь. В ответ зять запретил тёще заходить к ним в дом. Дочь стоит на стороне мужа.

А ещё посмотрите, как выглядели детские новогодние костюмы случчан в 80-е годы.