Дети мигрантов рисуют на конкурсе, а Евросоюз вводит санкции. Что известно о кризисе на границе утром 3 декабря

Мигранты остаются в логистическом центре на польско-белорусской границе с 8 ноября. Что происходило там ранее, читайте здесь. В четверг, 2 декабря, стало известно о новых санкциях в отношении Беларуси.

Что делается в мигрантском «городке»

Гродненский областной комитет БРСМ организовал для детей мигрантов фестиваль красок «Беларусь гостеприимная». Ребятам предложили изложить в рисунках свои чувства и переживания. Лучшие работы представят на специальной выставке в Минске 4 декабря в ТЦ «Столица».

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Молодая женщина из Ирака Баназ Али Фарадж из ТЛЦ была госпитализирована в роддом с подозрением на роды. Её обследовали, до родов дело не дошло. На следующий день женщина чувствовала себя хорошо. Врачи по просьбе иностранки отвезли её обратно в лагерь к мужу и старшему ребёнку.

В четверг в ТЛЦ приезжала делегация МИД Ирана. Дипломаты пообщались с гражданами своей страны (их в лагере около 10-ти) и дали им номера телефонов для консультаций.

Ещё один самолёт 2 декабря улетел из Минска в Эрбиль. На него было зарегистрировано 427 пассажиров, среди которых 12 детей. Однако ещё несколько сотен желающих улететь мигрантов остаются в аэропорту. Известно, что ближайший рейс в Багдад запланирован в пятницу, 3 декабря, в 14.30.

Переговоры и санкции