Жильцы подъезда «сталинской» двухэтажки на Ленина, 147 рассказали «Кур'еру», что стали заложниками канализационной системы. Из унитазов на первом и втором этажах дома стоки изливаются наружу. Коммунальные службы периодически приезжают и откачивают их. Случчане считают, что причина не в том, что они неправильно эксплуатируют канализационные устройства, а в чём-то другом. В ЖЭУ обещают разобраться.

«Кому тут засорять — у нас всего два этажа»

«Я живу в доме с начала 60-х годов. В то время он был неблагоустроенный. Проложили коммуникации — водопровод, отопление, канализацию в 70−80-е. Капитального ремонта после этого не было, — рассказала Эмма Петровна, которая живёт на первом этаже. — Ещё летом я вызывала аварийную службу, у меня канализационные стоки и в ванной, и в туалете пошли наверх. В октябре и ноябре вызывала по нескольку раз в неделю. Прочищали у меня и на улице. Но вода постоянно поднимается в унитазе.

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От того, что канализация течёт в квартиры и во двор, страдают все жильцы. Обращались, писали письмо в ЖКХ. Они ответили, что мы бросаем в унитазы продукты, средства гигиены. У нас в подъезде молодёжи нет, туалетную бумагу даже бросаю в отдельное ведро, а бытовой мусор — в другое. Всё выносим в контейнеры во дворе. Кому тут засорять — у нас всего два этажа. Проблема не только в нашем доме. У нас во дворе несколько канализационных люков. Один связан со столовой. Из этого колодца всё тоже выходит наверх, и вонючая жижа течёт под уклон к нам во двор. Под окнами есть ещё люк, оттуда тоже содержимое вытекает наружу, а потом под уклон — в канаву. Такая вонь стоит, что невозможно окна открыть. Я думаю, что проблема в общей системе стоков. Где-то она неправильно соединена".

«Не только вонь, но и крысы»

«Эта проблема возникла не сегодня — давно. Канализационные стоки вытекают не только в квартирах. Эта жижа стоит и возле дома, — сказал Игорь, который живёт на втором этаже. — Такая вонь, особенно летом, просто невозможно! Зимой у нас крысы по канализации ходят, летом — непонятные насекомые облепливают все стены в подъезде. Санслужба приедет, дезинфекцию проведут. Но раз стоки застаиваются постоянно, то живность снова появляется. Впечатление такое, что никто толком не знает, как там эта канализация проведена.

Мы обращались в ЖКХ. Там считают, что виноваты жильцы. И меры собираются применять уже к нам. Хотя из нас никто ничего постороннего в канализацию не бросает. Мы все друг друга знаем. Проблема, видимо, в старых трубах и устройстве стока".

«С выпуском будем разбираться»

«Кур'ер» поговорил со специалистом ЖЭУ-1, которое занимается обслуживанием дома № 147 на улице Ленина.

Как пояснила инженер предприятия, неделю назад «выезжала аварийная бригада, прочищали, достали прокладки». Коммунальщики повесили объявление, чтобы жильцы не бросали в канализацию посторонние предметы.

«С выпуском будем разбираться. Планируем провести обследование и установить причины», — сказала специалист ЖЭУ-1.

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