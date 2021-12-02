Бьют, унижают, причиняют моральные страдания… Каждый день в Слуцке и районе регистрируют от 2 до 7 случаев домашнего насилия

1256 обращений о семейных конфликтах зафиксировали за 10 месяцев 2021 года в Слуцкой милиции. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

«Ежедневно к нам поступает от 2 до 7 звонков о побоях в семье, причинении моральных страданий, издевательствах и унижениях, — рассказал Александр Семенович. — Всплеск отмечается в выходные и праздничные дни.

Реклама

В основном насилие совершается под воздействием алкоголя. В 95% случаев насилию подвергаются женщины. Есть факты, что потерпевшими являются и мужчины».