Сдавать родных в дома престарелых или нет. Читатели «Кур'ера» спорят на эту тему (обзор)

«Кур'ер» постоянно рассказывает истории людей, которые сталкиваются с проблемами, попадают в тяжёлые жизненные ситуации. Часто после публикаций что-то да меняется в лучшую сторону.

Одна из последних историй, о которой мы писали, про одинокую пенсионерку из Слуцка. Она живёт на минимальную пенсию и боится замёрзнуть в собственном доме. Публикация толкнула наших читателей на оживлённую дискуссию. В частности, обсуждался такой вопрос, как сдавать или нет одиноких и пожилых людей в дома престарелых.

Реклама

Комментарии из нашего Telegram-чата «Слуцкая телега» (t.me/slutsk128).

Юлия: «А я говорила, что лучше в доме престарелых, если родственников нет».

Таццяна: «А вы бывали в этих домах?»

Юлия: «Бывала. Поэтому и считаю, что одинокому человеку там лучше. И покормят вовремя, и медпомощь, и компания, и бытовые условия соответствующие».

Таццяна: «Знаете, и я бывала, и даже не в одном. Аммиак (моча) выедает глаза, потные старики и старушки. Из развлечений — телевизор в определённые часы, окошко в палате (от 3 до 5 человек), книги. Живут от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Санузлы «военные». И не всегда есть горячая вода.

Знаете, туда ещё не так просто попасть. Пенсии этих стариков может даже не хватить.

Как-то младший сын с классом ездил на День пожилых людей в такой социальный приют и ужаснулся. Говорил, что он там задыхался от неприятного запаха, а ещё больше его впечатлило, как так можно жить?"

Ло: «Бывает, сдают пожилого человека дети, а он туда не хочет. И через месяц человек умирает от безысходности, тоски и непринятия ситуации. Детям стыдно должно быть! Они сами должны смотреть своих родителей, а не отдавать в социальный приют!»

Dz.: «Никто никому ничего не должен. Начинается… Стыдно, обязан, ещё что-то. Жена борщи обязана варить и т. д. Хорош уже пребывать в этом дремучем средневековье. /…/

Другое должно волновать — приюты, которые как притоны, где некоторый персонал относится к людям как к вещи, выброшенной на помойку.

А знаете, есть такие люди, с которыми пожилые родители, живя под одной крышей, просят Бога умереть скорее".

Ло: «Нет уж! Должны дети смотреть родителей! Когда за ними горшки выносили, тогда они были нужны, когда наоборот, то нет!

Раньше не было интернатов, и все сами досматривали и не ныли! А сейчас норма — продать квартиру родителей, сдать их в интернат, и проблем нет! Дожили! /…/"

Сергей: «Из-за таких, как вы, уже взрослые детки потом страдают и лишаются своей жизни, отдавая все силы на родителей. При наличии нормальной системы домов престарелых и интернатов дети могут проявить заботу, оплачивая подобное заведение и периодически навещая.

Родители, которые хорошо относятся к своим детям и понимающие, что у тех есть своя жизнь, будут только поддерживать такое решение".

Dz.: «А дети вас просили их рожать? Или это был лично ваш выбор, ваше эгоистическое желание? Вы же не для них их рожали. Вас они не просили. Или вы для того, чтобы вас было кому в старости смотреть? Если только ради этого, тогда это ваши проблемы. Почему вы считаете, что вам кто-то обязан за ваши же капризы?

Нормальные отношения нужно сохранять всегда. Но какими бы они ни были, люди не должны по своей воле становиться обузой для других. А уж тем более считать, что кто-то что-то обязан. Никто никому ничем не обязан, если сам не предлагал взаимность в обмен.

Если человек жертвует детям какую-то сумму, своё время, силы и ожидает что-то обязательно взамен — это корыстный эгоизм, обман. Вы — мошенники. Это сродни тем, кто ухаживает за одинокой бабушкой не из своих убеждений и желания помочь, а ожидает, что хату перепишут на него".

Ло: «Если жить вашими убеждениями, то не доведи, чтобы такие люди стали главными. Не нужно делать из нормальных обыденных вещей нечто героическое. Нормально, когда детей не сдают в приют и когда родителей досматривают. А не тогда, когда дети в яслях говорят, что никто не должен, родители рожают себе. И вот это чистой воды эгоизм. Когда досматривают своих родителей — это забота, нормальное отношение в гармонии, а не хаос, где никто никому не нужен.

Я не поддерживаю ваши убеждения и не хочу, чтобы мой ребёнок рос озлобленным человеком без понимания, что родные люди нужны друг другу!"

Сергей: «Оплачивать место, где за человеком будет постоянный присмотр, — это тоже забота. И это нормально. Жить отдельно от родителей — нормально. Жить так, чтобы не мешать своим детям, тоже нормально.

Сколько есть случаев, когда старики с деменцией живут у родных. В итоге нехорошо никому: дети постоянно на нервах из-за необходимости постоянного контроля стариков, старики, в свою очередь, уже не понимают, что о них заботятся, и неосознанно мешают жить остальным.

Насколько проще было бы в таких ситуациях, если бы за стариками 24/7 смотрели специально обученные люди, которые получают за это зарплату".

Ло: «А вы там были?! Когда все чужие вокруг, и это не твой дом, в котором прожил всю жизнь? И ты вдруг не нужен своим детям, у которых нет на вас времени?..»

Сергей: «Я видел таких стариков, которые уже и родной дом не узнают, и детей».

Ло: «Это не повод их сдавать в интернат. Я знаю тех, кто нанимает сиделок, и люди доживают в своём доме. Или когда отдают дом или квартиру родителей, чтобы они были нормально досмотрены, если нет денег. А не „жмотятся“, боятся оставить имущество, чтобы старики умирали как собаки, а потом дом делят на 3−5-х. Эти деньги не стыдно потом делить бедным детям? Грызутся за наследство родителей, которые никому были не нужны. Если нет времени, отдай имущество, и люди досмотрят твоих родителей!»

Nejktak: «Не мешайте тёплое с красивым. Речь шла о том, что у нас не обеспечивает государство условия для того, чтобы старики могли комфортно чувствовать себя в таких специализированных заведениях. И вообще социальное обеспечение у нас никакое. Это касается не только домов престарелых. И это общая проблема».

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.