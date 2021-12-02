Читатель Алексей написал в форму «Сообщить новость» на сайте «Кур'ера»: «Может, вы узнаете, когда включат освещение на улице Ивановского в сторону Магистральной, где летом делали дорогу?» Мы переадресовали вопрос Игорю Родионову, начальнику УКС Слуцкого района.
«Мы подготовили документы для передачи в ЖКХ. Думаю, что до выходных включим освещение», — ответил Игорь Владимирович.
О реконструкции улицы Ивановского летом 2021 года:
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