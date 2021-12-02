Слуцкие бизнесмены рассказали «Кур'еру» подробности о спортивных площадках на улицах Зелёной и Пионерской в Слуцке. Также мы узнали конкретные суммы, которые нужны на благоустройство этих площадок, и сколько уже удалось собрать.

Что это за площадки

В Слуцке в двух местах — на улице Зелёной и на улице Пионерской — когда-то построили две одинаковые универсальные спортивные площадки. Они прямоугольной формы, огорожены забором из сетки. Внутри стоят баскетбольные кольца и футбольные ворота. Вокруг ограждения расположены скамейки для зрителей.

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Покрытие у площадок изначально было грунтовое. Но, как рассказали «Кур'еру» бизнесмены, по нынешним временам оно устарело. И местные власти решили найти деньги, чтобы устроить там современное и безопасное покрытие из искусственной травы.

Как собирали деньги

Летом райисполком объявил субботник на рабочих местах. Было заявлено:

«Заработанные на субботнике деньги будут направлены на финансирование работ по устройству покрытия на существующих универсальных площадках, расположенных на внутридворовых территориях в г. Слуцке по улице Пионерская, 44 и по улице Зелёная, 7».

Позже Татьяна Ильяшенко, начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома, рассказывала «Кур'еру»: «Субботник был объявлен, но особой активности, чтобы так уже перечисляли люди средства, нет. Но собираем».

Позже вопрос с площадками обсуждался на Совете по развитию предпринимательства в райисполкоме. И там было решено, что одну площадку (по улице Пионерской) «берут на себя» частные предприятия, а на вторую (на Зелёной) будут собирать средства государственные предприятия. Предприниматели поддержали эту идею.

Что нужно сделать на площадках

На встрече с газетой «Кур'ер» слуцкие бизнесмены Александр Шерешик (замдиректора ООО «Дорстройсервис»), Григорий Лемеза (директор ЧПТУП «Гидродеталь») и Сергей Ярмола (директор частного предприятия «ДВиС») рассказали, что на обеих площадках нужно снять верхний грунт, подготовить «подложку» (щебень, песок, гранитный отсев) и застелить искусственное травяное покрытие. «Старое грунтовое покрытие держит влагу, в дождь становится грязным, а в сухую погоду пылит, — объяснил Александр Шерешик. — А новое искусственное покрытие будет устраиваться на дренирующий слой. Туда будет закладываться щебень разных фракций. Сначала крупной — 20−40, потом мелкой — 5−10, затем — гранитный отсев. И когда пойдёт дождь, влага будет проникать через щебень в песок и там распределяться. К тому же старый грунт твёрдый. А искусственное травяное покрытие менее травмоопасное и более привлекательное. Бегаешь, как по траве. Влага уходит вниз, пыли нет».

Почему это важно

«В глобальном плане очень важно, чтобы дети росли здоровыми, — продолжил бизнесмен. — Это будущее наше. Раньше люди были крепкие. Мало того, что они больше работали физически, так ещё и играли в футбол, волейбол. А человек с крепким здоровьем стоит десятерых.

Я сам сторонник здорового образа жизни. В наш век компьютеры, смартфоны и много прочих вещей отвлекают детей. Ребёнок засиживается, кровь застаивается. А когда он в движении, у него к мышцам, связкам, костям доносится больше питательных веществ. И даже в быту, допустим, человек споткнулся… Если нормально физически развит, организм сам сгруппируется, и он не упадёт. К тому же сильный человек более уверен в себе, у него много возможностей в жизни. Физическое развитие детей — это фундамент всего остального. Это исключительно важно! На здоровье нации нужно делать уклон.

Я считаю, что в перспективе в каждом микрорайоне должны быть такие площадки именно для детей среднего школьного возраста. Потому что сейчас при строительстве новых жилых массивов планируются площадки для малышей, а подросткам заниматься негде".

Сколько конкретно стоит модернизация площадок, сколько денег уже собрали и что сделано

На Зелёной подготовительные работы стоили 43 тысячи, а покрытие — 73. Всего 116 тысяч. А собрали на эту площадку на сегодняшний день около 60 тысяч. Щебёночно-песчаную основу там в октябре сделало Слуцкое ЖКХ. Также предприятие покрасило забор и скамейки.

«Кур'ер» показывал обновлённую площадку в сюжете Александра Бранкевича. Сейчас на Зелёной осталось только уложить искусственное покрытие.

На улице Пионерской, где площадкой занимаются частные предприятия, другой подрядчик: ЧСУП «ПрофиДелСтрой». Пока планируется, что он сделает подготовительные работы примерно за 40 тысяч рублей, а само покрытие, которое поставит субподрядчик, будет стоить ориентировочно чуть больше 80-ти. Итого выходит приблизительно 120 тысяч рублей.

На эту площадку группа предпринимателей собрала за всю осень только 18,5 тысячи рублей. Причём по 3 тысячи внесли сами бизнесмены-инициаторы.

«Настроение упало»

Александр Шерешик признался «Кур'еру», что, когда они стали обзванивать других частников с просьбой сдать деньги на площадку, у него «настроение упало». По разным причинам большинство из них отказывались сдать деньги. А одна из крупнейших в Беларуси торговых сетей, магазины которой есть и в Слуцке, предложила 100 рублей.

Предприниматели выражают надежду, что частный бизнес всё-таки осознает важность этого проекта и поможет благоустроить площадку для детей.

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