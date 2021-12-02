Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

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«Подборка великолепных слуцких помоек. Есть даже „евро“. Наблюдение: ближе к „Белому дому“ они чище», — написал в группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанин Александр Петров.

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото
Фотографии: Александр Петров
Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

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Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

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