Читатель «Кур'ера» прислал подборку помоек Слуцка. Фото

«Подборка великолепных слуцких помоек. Есть даже „евро“. Наблюдение: ближе к „Белому дому“ они чище», — написал в группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанин Александр Петров.

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