С 12 декабря поезда через Слуцк будут ходить по новому графику. Полное расписание и время работы кассы

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С 12 декабря вводится новый график движения поездов на 2021/2022 годы. Оптимизируется и режим работы билетных касс. Об этом «Кур'еру» сообщили на железнодорожной станции Слуцк.

Касса № 1, время работы (ежедневно):

  • с 07.30 до 11.30
  • с 12.30 до 15.10
  • с 16.10 до 19.30.

Пассажиров поездов региональных линий экономкласса, следующих по станции Слуцк с 19.30 до 7.30, будут обслуживать кассиры билетные (разъездные) в поездах без взимания комиссионного сбора, так как касса в это время не работает.

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Имеются в виду поезда:

  • № 6201 Слуцк-Барановичи (отправление в 4.39),
  • № 6521 Слуцк-Солигорск (отправление в 6.03),
  • № 6531 Слуцк-Солигорск (отправление по пт, сб, вс в 21.15).

Более подробную информацию можно получить, обратившись в билетную кассу или по телефону 105.

График движения поездов по станции Слуцк (с 12.12.2021)

№ поезда Маршрут следования Время Дни курсирования
прибытия поезда на станцию стоянки поезда отправления поезда со станции
Осиповичи-Слуцк-Солигорск
6521 Слуцк-Солигорск 06.03 Ежедневно
6523 Осиповичи-Солигорск 10.54 6 11.00 Ежедневно
6525 Слуцк-Солигорск 15.06 Ежедневно
6527 Осиповичи-Слуцк 16.59 Ежедневно
6529 Слуцк-Солигорск 17.12 Ежедневно
6531 Осиповичи-Слуцк 20.31 Ежедневно
6531 Осиповичи-Солигорск 20.31 44 21.15 Пятница, суббота, воскресенье
Солигорск-Слуцк-Осиповичи
6522 Солигорск-Осиповичи 07.59 13 08.12 Ежедневно
6524 Солигорск-Осиповичи 13.42 3 13.45 Ежедневно
6526 Солигорск-Слуцк 16.57 Ежедневно
6528 Солигорск-Осиповичи 19.14 2 19.16 Ежедневно
6530 Солигорск-Слуцк 23.21 Пятница, суббота, воскресенье
Слуцк-Барановичи-Слуцк

6201 Слуцк-Барановичи 4.39 Ежедневно
6203 Слуцк-Барановичи 14.42 Пятница, воскресенье
6205 Слуцк-Барановичи 17.35 Ежедневно
6202 Барановичи-Слуцк 10.07 Ежедневно
6204 Барановичи-Слуцк 14.32 Пятница, воскресенье
6206 Барановичи-Слуцк 22.44 Ежедневно
Могилев-Слуцк-Могилев
879 Могилев-Слуцк 9.46 2 9.48 Ежедневно
880 Слуцк-Могилев 17.55 2 17.57 Ежедневно