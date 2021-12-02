С 12 декабря поезда через Слуцк будут ходить по новому графику. Полное расписание и время работы кассы

С 12 декабря вводится новый график движения поездов на 2021/2022 годы. Оптимизируется и режим работы билетных касс. Об этом «Кур'еру» сообщили на железнодорожной станции Слуцк.
Касса № 1, время работы (ежедневно):
- с 07.30 до 11.30
- с 12.30 до 15.10
- с 16.10 до 19.30.
Пассажиров поездов региональных линий экономкласса, следующих по станции Слуцк с 19.30 до 7.30, будут обслуживать кассиры билетные (разъездные) в поездах без взимания комиссионного сбора, так как касса в это время не работает.
Имеются в виду поезда:
- № 6201 Слуцк-Барановичи (отправление в 4.39),
- № 6521 Слуцк-Солигорск (отправление в 6.03),
- № 6531 Слуцк-Солигорск (отправление по пт, сб, вс в 21.15).
Более подробную информацию можно получить, обратившись в билетную кассу или по телефону 105.
График движения поездов по станции Слуцк (с 12.12.2021)
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Дни курсирования
|прибытия поезда на станцию
|стоянки поезда
|отправления поезда со станции
|Осиповичи-Слуцк-Солигорск
|6521
|Слуцк-Солигорск
|06.03
|Ежедневно
|6523
|Осиповичи-Солигорск
|10.54
|6
|11.00
|Ежедневно
|6525
|Слуцк-Солигорск
|15.06
|Ежедневно
|6527
|Осиповичи-Слуцк
|16.59
|Ежедневно
|6529
|Слуцк-Солигорск
|17.12
|Ежедневно
|6531
|Осиповичи-Слуцк
|20.31
|Ежедневно
|6531
|Осиповичи-Солигорск
|20.31
|44
|21.15
|Пятница, суббота, воскресенье
|Солигорск-Слуцк-Осиповичи
|6522
|Солигорск-Осиповичи
|07.59
|13
|08.12
|Ежедневно
|6524
|Солигорск-Осиповичи
|13.42
|3
|13.45
|Ежедневно
|6526
|Солигорск-Слуцк
|16.57
|Ежедневно
|6528
|Солигорск-Осиповичи
|19.14
|2
|19.16
|Ежедневно
|6530
|Солигорск-Слуцк
|23.21
|Пятница, суббота, воскресенье
|Слуцк-Барановичи-Слуцк
|6201
|Слуцк-Барановичи
|4.39
|Ежедневно
|6203
|Слуцк-Барановичи
|14.42
|Пятница, воскресенье
|6205
|Слуцк-Барановичи
|17.35
|Ежедневно
|6202
|Барановичи-Слуцк
|10.07
|Ежедневно
|6204
|Барановичи-Слуцк
|14.32
|Пятница, воскресенье
|6206
|Барановичи-Слуцк
|22.44
|Ежедневно
|Могилев-Слуцк-Могилев
|879
|Могилев-Слуцк
|9.46
|2
|9.48
|Ежедневно
|880
|Слуцк-Могилев
|17.55
|2
|17.57
|Ежедневно