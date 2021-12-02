С 12 декабря поезда через Слуцк будут ходить по новому графику. Полное расписание и время работы кассы

С 12 декабря вводится новый график движения поездов на 2021/2022 годы. Оптимизируется и режим работы билетных касс. Об этом «Кур'еру» сообщили на железнодорожной станции Слуцк.

Касса № 1, время работы (ежедневно):

с 07.30 до 11.30

с 12.30 до 15.10

с 16.10 до 19.30.

Пассажиров поездов региональных линий экономкласса, следующих по станции Слуцк с 19.30 до 7.30, будут обслуживать кассиры билетные (разъездные) в поездах без взимания комиссионного сбора, так как касса в это время не работает.

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Имеются в виду поезда:

№ 6201 Слуцк-Барановичи (отправление в 4.39),

№ 6521 Слуцк-Солигорск (отправление в 6.03),

№ 6531 Слуцк-Солигорск (отправление по пт, сб, вс в 21.15).

Более подробную информацию можно получить, обратившись в билетную кассу или по телефону 105.

График движения поездов по станции Слуцк (с 12.12.2021)