Как пишет «Слуцкі край», в нашем районе проживает 7271 человек с инвалидностью. С ними проводят работу, чтобы улучшить качество их жизни и помочь им интегрироваться в общество.

Трудоустройство

С января по октябрь 2021 года в отдел занятости населения обратились 19 человек с инвалидностью. Из них 10 были трудоустроены. В том числе в счёт установленной брони — 4 человека. Пятеро отказались от трудоустройства.

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По состоянию на 1 ноября 2021 года трудоустроено 2 безработных человека с инвалидностью, с которыми проводили трудовую адаптацию.

Социальное обслуживание

Специалисты Слуцкого центра соцобслуживания населения обслуживают на дому 811 человек с инвалидностью. В центре работает отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов на 30 мест. Услуги помощника по сопровождению получили 16 человек с инвалидностью I-й группы, услуги ассистента — 10 человек с инвалидностью I и II групп, услуги переводчика жестового языка — 28 человек с инвалидностью по слуху. 9 человек определены в дома-интернаты.

Отделение дневного пребывания для инвалидов на постоянной основе посещают 26 человек. Здесь работают 3 кружка по интересам, реабилитационно-трудовая мастерская «Швейное дело», арт-студия, клубы «Пилигримы», «Именинник», «Зерно духовное» и «Формула здоровья».

Реабилитация

Люди с инвалидностью по зрению имеют возможность пройти курс медико-социальной реабилитации в санатории «Подъельники» ОО «БелТИЗ» за счёт средств областного бюджета.

В текущем году 247 человек с инвалидностью I-й и II-й групп получили 289 средств реабилитации, в том числе 100 кресел-колясок, 50 средств для передвижения, 105 реабилитационных приспособлений и 34 средства реабилитации для людей с инвалидностью по зрению.

В Слуцком ТЦСОН работает бесплатный пункт проката технических средств социальной реабилитации. Услугами проката в 2021 году воспользовалось 83 инвалида (выдано 92 средства реабилитации).

Денежная помощь

За январь-ноябрь 2021 года социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников, впитывающих простыней и другого было предоставлено 686-ти людям с инвалидностью I-й группы и 49 детям, имеющим IV степень утраты здоровья. Общая сумма — 920 261,64 рубля. Ежемесячное и единовременное социальное пособие получили 13 человек с инвалидностью на общую сумму 7227,33 рубля.

Помощь из средств Фонда социальной защиты населения получили 443 человека с инвалидностью (в том числе 95 детей) на общую сумму 48,9 тысячи рублей.