Новый год в Санкт-Петербурге от 145 $. Предложения от Polo Groups

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Как сделать новогодние праздники незабываемыми? Провести их в особенном городе — Санкт-Петербурге. Туристическая компания Polo Groups подготовила два новогодних тура — «Новый год в Санкт-Петербурге» и «Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село». Туристов ждёт сказочный зимний Питер, комфортное проживание, новые впечатления и сюрприз от туркомпании.
Подробнее о каждом туре.

Новый год в Санкт-Петербурге

30.12.2021 — 03.01.2022

В программе тура:

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  • Транспорт туда-обратно
  • 2 ночлега в гостинице Отель Азимут 4* Исторический центр города!
  • 2 завтрака (шведский стол)
  • Обзорные экскурсии + ПО ПЕТРОПАВЛОСКОЙ КРЕПОСТИ (В ПОДАРОК!),
  • Сопровождающий по маршруту
  • Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)
  • Возможность посещения новогодней ярмарки
  • Возможность посещения вечерней экскурсии
  • Возможность оформления подарочного сертификата
  • Непередаваемая атмосфера праздника
  • Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году

Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз
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СТОИМОСТЬ — 145 $ + 60 BYN
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В стоимость тура не входит:

  • Туристическая услуга 60 бел. руб.
  • Медстраховка
  • Проведение ПЦР-исследования на COVID-19 (45−50 BYN в зависимости от лаборатории, организованная запись)
  • Ночная экскурсия «Магия ночного Санкт-Петербурга» (доп. плата 15 €, min 15 чел)
  • Личные расходы
  • Сбор за регистрацию в отеле (100−200 росс. руб.)

Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:
+375 (29) 660−10−91,
+375 (17) 235−83−31.

Или смотрите на сайте по этой ссылке.

Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село

05.01.2021 — 09.01.2022

В программе тура:

  • Проезд на автобусе туристического класса
  • 4 ночлега в гостинице 3−4*
  • 4 завтрака
  • Сопровождающий по маршруту
  • Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)
  • Выездная экскурсия В ПЕТЕРГОФ
  • Выездная экскурсия и ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
  • Экскурсия по городу «Православные святыни Санкт-Петербурга»
  • Выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт
  • Возможность оформления подарочного сертификата
  • Непередаваемая атмосфера праздника
  • Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году

Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
СТОИМОСТЬ -145 $ + 60 BYN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В стоимость тура не входит:

  • Туристическая услуга 60 бел. руб.
  • Медстраховка
  • Входной билет в Петергоф и экскурсионное обслуживание по Нижнему Парку (550 росс. руб./взр, 350 росс. рублей/- школьники)
  • Входной билет в Царское Село (150 росс. руб.)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой)
  • Личные расходы
  • Доплата за одноместное размещение (по желанию)
  • Сбор за регистрацию в отеле
  • Проведение ПЦР-исследования на COVID-19

Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:
+375 (29) 660−10−91,
+375 (17) 235−83−31

Или смотрите на сайте по этой ссылке.

Новый год в Санкт-Петербурге от 145$. Предложения от Polo Groups, Слуцк