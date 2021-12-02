Новый год в Санкт-Петербурге от 145 $. Предложения от Polo Groups

Как сделать новогодние праздники незабываемыми? Провести их в особенном городе — Санкт-Петербурге. Туристическая компания Polo Groups подготовила два новогодних тура — «Новый год в Санкт-Петербурге» и «Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село». Туристов ждёт сказочный зимний Питер, комфортное проживание, новые впечатления и сюрприз от туркомпании.

Подробнее о каждом туре.

Новый год в Санкт-Петербурге

30.12.2021 — 03.01.2022

В программе тура:

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Транспорт туда-обратно

2 ночлега в гостинице Отель Азимут 4* Исторический центр города!

2 завтрака (шведский стол)

Обзорные экскурсии + ПО ПЕТРОПАВЛОСКОЙ КРЕПОСТИ (В ПОДАРОК!),

Сопровождающий по маршруту

Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)

Возможность посещения новогодней ярмарки

Возможность посещения вечерней экскурсии

Возможность оформления подарочного сертификата

Непередаваемая атмосфера праздника

Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году

Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз

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СТОИМОСТЬ — 145 $ + 60 BYN

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В стоимость тура не входит:

Туристическая услуга 60 бел. руб.

Медстраховка

Проведение ПЦР-исследования на COVID-19 (45−50 BYN в зависимости от лаборатории, организованная запись)

Ночная экскурсия «Магия ночного Санкт-Петербурга» (доп. плата 15 €, min 15 чел)

Личные расходы

Сбор за регистрацию в отеле (100−200 росс. руб.)

Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:

+375 (29) 660−10−91,

+375 (17) 235−83−31.

Или смотрите на сайте по этой ссылке.

Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село

05.01.2021 — 09.01.2022

В программе тура:

Проезд на автобусе туристического класса

4 ночлега в гостинице 3−4*

4 завтрака

Сопровождающий по маршруту

Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)

Выездная экскурсия В ПЕТЕРГОФ

Выездная экскурсия и ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Экскурсия по городу «Православные святыни Санкт-Петербурга»

Выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт

Возможность оформления подарочного сертификата

Непередаваемая атмосфера праздника

Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году

Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

СТОИМОСТЬ -145 $ + 60 BYN

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В стоимость тура не входит:

Туристическая услуга 60 бел. руб.

Медстраховка

Входной билет в Петергоф и экскурсионное обслуживание по Нижнему Парку (550 росс. руб./взр, 350 росс. рублей/- школьники)

Входной билет в Царское Село (150 росс. руб.)

Дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой)

Личные расходы

Доплата за одноместное размещение (по желанию)

Сбор за регистрацию в отеле

Проведение ПЦР-исследования на COVID-19

Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:

+375 (29) 660−10−91,

+375 (17) 235−83−31

Или смотрите на сайте по этой ссылке.