Новый год в Санкт-Петербурге от 145 $. Предложения от Polo Groups

Как сделать новогодние праздники незабываемыми? Провести их в особенном городе — Санкт-Петербурге. Туристическая компания Polo Groups подготовила два новогодних тура — «Новый год в Санкт-Петербурге» и «Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село». Туристов ждёт сказочный зимний Питер, комфортное проживание, новые впечатления и сюрприз от туркомпании.
Подробнее о каждом туре.
Новый год в Санкт-Петербурге
30.12.2021 — 03.01.2022
В программе тура:
- Транспорт туда-обратно
- 2 ночлега в гостинице Отель Азимут 4* Исторический центр города!
- 2 завтрака (шведский стол)
- Обзорные экскурсии + ПО ПЕТРОПАВЛОСКОЙ КРЕПОСТИ (В ПОДАРОК!),
- Сопровождающий по маршруту
- Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)
- Возможность посещения новогодней ярмарки
- Возможность посещения вечерней экскурсии
- Возможность оформления подарочного сертификата
- Непередаваемая атмосфера праздника
- Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году
Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз
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СТОИМОСТЬ — 145 $ + 60 BYN
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В стоимость тура не входит:
- Туристическая услуга 60 бел. руб.
- Медстраховка
- Проведение ПЦР-исследования на COVID-19 (45−50 BYN в зависимости от лаборатории, организованная запись)
- Ночная экскурсия «Магия ночного Санкт-Петербурга» (доп. плата 15 €, min 15 чел)
- Личные расходы
- Сбор за регистрацию в отеле (100−200 росс. руб.)
Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:
+375 (29) 660−10−91,
+375 (17) 235−83−31.
Или смотрите на сайте по этой ссылке.
Рождественский Санкт-Петербург + Петергоф + Царское Село
В программе тура:
- Проезд на автобусе туристического класса
- 4 ночлега в гостинице 3−4*
- 4 завтрака
- Сопровождающий по маршруту
- Дополнительный материал (каталог объектов, актуальных для посещения)
- Выездная экскурсия В ПЕТЕРГОФ
- Выездная экскурсия и ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
- Экскурсия по городу «Православные святыни Санкт-Петербурга»
- Выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт
- Возможность оформления подарочного сертификата
- Непередаваемая атмосфера праздника
- Яркие эмоции и желание всё повторить в следующем году
Kаждую группу ждёт нереальный сюрприз
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
СТОИМОСТЬ -145 $ + 60 BYN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В стоимость тура не входит:
- Туристическая услуга 60 бел. руб.
- Медстраховка
- Входной билет в Петергоф и экскурсионное обслуживание по Нижнему Парку (550 росс. руб./взр, 350 росс. рублей/- школьники)
- Входной билет в Царское Село (150 росс. руб.)
- Дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой)
- Личные расходы
- Доплата за одноместное размещение (по желанию)
- Сбор за регистрацию в отеле
- Проведение ПЦР-исследования на COVID-19
Чтобы узнать подробнее о туре, звоните по телефонам:
+375 (29) 660−10−91,
+375 (17) 235−83−31
Или смотрите на сайте по этой ссылке.