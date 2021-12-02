Кризис на границе утром 2 декабря: очереди из фур, обвинения в стрельбе, парикмахерская и здоровая пища у мигрантов

Идёт четвёртая неделя миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Что происходило раньше, читайте по этой ссылке. В среду, 1 декабря, польская сторона обвинила белорусскую в стрельбе по осветительным столбам.

Что делается в приграничном лагере

В мигрантском «городке» в среду снова был женский день в бане. Как обычно в обед раздавали еду с полевой кухни. Иностранцы говорят, что им нравится варёная картошка.

женский день в бане. Как обычно в обед раздавали еду с полевой кухни. Иностранцы говорят, что им нравится варёная картошка. Заботится о детях мигрантов и система образования Гродненской области. Кроме «гуманитарки», управление привозило иностранцам матрасы и одеяла, а позже — бельё для бани.

о детях мигрантов и система образования Гродненской области. Кроме «гуманитарки», управление привозило иностранцам матрасы и одеяла, а позже — бельё для бани. На неделе в лагере открылась парикмахерская, где работают учащиеся колледжа бытового обслуживания населения. Также педагоги и психологи Гродненщины помогают мигрантам и их детям как волонтёры.

парикмахерская, где работают учащиеся колледжа бытового обслуживания населения. Также педагоги и психологи Гродненщины помогают мигрантам и их детям как волонтёры. Что касается покупок в автолавках, мигранты переключились с чипсов и газировки на фрукты и помидоры. Также они активно разбирают белорусские сметану, яйца и сладости. Яйца варят в военном бойлере.

с чипсов и газировки на фрукты и помидоры. Также они активно разбирают белорусские сметану, яйца и сладости. Яйца варят в военном бойлере. В аэропорту Минска в среду по состоянию на 12.50 ждали вывозного рейса в Ирак около 390 пассажиров, среди них — 53 ребёнка. Iraqi Airways сообщали, что планируют рейс в четверг.

Ситуация вокруг кризиса