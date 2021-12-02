Кризис на границе утром 2 декабря: очереди из фур, обвинения в стрельбе, парикмахерская и здоровая пища у мигрантов

Идёт четвёртая неделя миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Что происходило раньше, читайте по этой ссылке. В среду, 1 декабря, польская сторона обвинила белорусскую в стрельбе по осветительным столбам.
Что делается в приграничном лагере
- В мигрантском «городке» в среду снова был женский день в бане. Как обычно в обед раздавали еду с полевой кухни. Иностранцы говорят, что им нравится варёная картошка.
- Заботится о детях мигрантов и система образования Гродненской области. Кроме «гуманитарки», управление привозило иностранцам матрасы и одеяла, а позже — бельё для бани.
- На неделе в лагере открылась парикмахерская, где работают учащиеся колледжа бытового обслуживания населения. Также педагоги и психологи Гродненщины помогают мигрантам и их детям как волонтёры.
- Что касается покупок в автолавках, мигранты переключились с чипсов и газировки на фрукты и помидоры. Также они активно разбирают белорусские сметану, яйца и сладости. Яйца варят в военном бойлере.
- В аэропорту Минска в среду по состоянию на 12.50 ждали вывозного рейса в Ирак около 390 пассажиров, среди них — 53 ребёнка. Iraqi Airways сообщали, что планируют рейс в четверг.
Ситуация вокруг кризиса
- БТ утром в четверг сообщило, что на границе с ЕС 4,5 тысячи грузовых машин ожидают выезда из Беларуси в многокилометровых очередях.
- Украинские силовики провели вблизи границы с Беларусью учения по задержанию условных диверсантов-координаторов движения толпы нелегальных мигрантов.
- Минобороны Польши заявило: «В районе Тересполя были обстреляны осветительные столбы, установленные солдатами Войска Польского на границе с Беларусью». Ведомство утверждает, что рефлекторы на столбах разбили выстрелами из пневматического оружия и что стреляли с белорусской территории. Министерство собирается вызвать по этому поводу белорусского военного атташе.
- Госпогранкомитет Беларуси назвал обвинения в обстреле столбов «не более чем провокацией». В ГПК пояснили, что расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которую можно прицельно выстрелить из пневматики. Кроме того, у белорусских пограничников только боевое оружие.
- Вашингтон и страны ЕС готовят новые санкции в отношении властей Беларуси из-за миграционного кризиса.