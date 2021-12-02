Когда остановка «Майский Посад» в Слуцке перестанет быть «голой»

На этот вопрос ответил Александр Якубец, заместитель начальника отдела по архитектуре и строительству Слуцкого райисполкома. Об этом сообщает «Слуцкий край».

КОНТЕКСТ. На прошлой неделе «Кур'ер» писал об обращении нашего читателя Сергея Ивановича. Мужчина живёт на Майском Посаде в Слуцке, у него инвалидность. Если он ждёт автобус в непогоду, то прячется в торговых павильонах неподалёку. А бежать до остановки, когда подходит транспорт, далеко и тяжело: «Ковыляю еле, чтобы успеть».

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Местные жители даже собирали подписи, чтобы как-то ускорить наступление момента, когда здесь появится хоть какое укрытие от непогоды. Об этом спустя несколько дней рассказала одна из инициативных случчанок, которая во время репортажа «Кур'ера» поговорила с Александром Бранкевичем.

Местные власти в своих ответах на письменные обращения заверяли случчан, что проблема будет решена.

Что в итоге

Александр Якубец пояснил, что в августе 2020 года через аукцион был продан земельный участок, на котором индивидуальный предприниматель по условиям договора должен в течение двух лет возвести торговый павильон с остановочным навесом. На данный момент уже имеется проект на проведение соответствующих работ. Кроме того, к ИП уже обращались с просьбой по возможности ускорить процесс.

Как рассказал сам предприниматель, работы по строительству торгового павильона с остановочным навесом начнутся весной следующего года.