Льготы для студентов-родителей… Какие новшества планируют ввести в Минтруда

Молодым родителям, которые получают образование, могут предоставить льготы при рождении детей. Об этом рассказала Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, на совещании 1 декабря, пишет БЕЛТА.

«Вступление в брак и рождение детей неуклонно смещаются на более поздние этапы жизни. Современная молодёжь на первых этапах жизненного пути выбирает образование и карьеру. И только ближе к 30 годам — семью и детей», — отметила министр.

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«С одной стороны, родительство в более осознанном возрасте повышает стабильность семей. С другой — говорит о снижении потребности в детях, — заявила Ирина Костевич. — Задача государства — создать такие условия при рождении детей, которые позволяли бы за счёт собственных возможностей и поддержки со стороны государства обеспечивать качество жизни молодой семьи».

«Мы понимаем, что именно молодёжь, которая ещё учится, наиболее уязвима при рождении ребёнка. Поэтому предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении родителям, которые обучаются на дневной форме, права на бесплатное питание детям до двух лет жизни. Ещё одна возможная мера — освобождение от платы за обучение родителей, если ребёнок родился в период обучения», — рассказала министр.