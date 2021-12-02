«Город женщин» — современное издание для активных людей с позитивным взглядом на мир. Мы поднимаем нужные темы, создаём материалы, которые хочется читать, независимо от того, сколько вам лет и чем вы занимаетесь: ведёте бизнес, работаете на предприятии или посвящаете себя заботе о семье.

В журнале вы найдёте оригинальные авторские материалы, актуальные модные тенденции, уникальные исторические факты о белорусах, интервью с медийными персонами из разных стран и свежие кулинарные идеи.

Журнал «Город женщин» ответит на любой важный для вас запрос.

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Дети

Хотите узнать, как сделать своего ребёнка счастливее? Волнуетесь из-за того, что плохо учится? В рубрике «Детская комната» мы собрали много познавательных статей. Таких, как эта:

«Проверьте ребёнку сердце, даже если ничего не болит» Как понять, что у внешне здорового ребёнка могут быть проблемы с сердцем? А что, если сын или дочь ещё и усиленно занимаются спортом? Необходимо ли им углубленное обследование? Спросили детского кардиолога высшей категории Елену Сурменкову.

Психология

Не ладятся отношения с партнёром? Надоели конфликты с коллегами? Читайте рубрику «Психология». Мы берём интервью только у практикующих экспертов, они подскажут, что делать в сложной ситуации. Вот пример:

«Гражданский брак: свадьбы не будет?» Одни утверждают, что штамп в паспорте не в силах повлиять на отношения. Другие считают, что лишь после официальной росписи можно называть друг друга супругами. Мы решили разобраться в вопросе и узнать, что же такое гражданский брак: тест на совместимость или трата времени.

Мода

Стараетесь соответствовать моде, но не хотите тратить на отслеживание трендов много времени? Тогда вам отлично подойдут наши обзоры. Коротко и ёмко мы расскажем о самых свежих тенденциях. Посмотрите эту видеоподборку:

«Гид по свитерам на холодную осень» Свитера — одна из самых актуальных вещей этого сезона. Дизайнеры предлагают всевозможные интересные решения: модели свободного кроя, с различными принтами и узорами в ретро-стиле.

Интервью

Интересуетесь жизнью успешных людей? Хотите учиться на их примерах? Читайте эксклюзивные интервью с зарубежными и белорусскими знаменитостями. Нашими собеседниками были Харрисон Форд, Илзе Лиепа, Оксана Волкова, Андрусь Горват и многие другие.

«Невинная мудрость Энтони Хопкинса» Несмотря на почтенный возраст, великий артист сумел сохранить неподдельный интерес к жизни. В ответ на предложение взять в подарок журнал «Город женщин» он радуется, как ребёнок.

Где нас читать?

В журнале «Город женщин» — более 10 рубрик, в том числе «Новости», «Кухня», «Технологии», «Красота». Все наши материалы можно прочитать:

в глянцевой печатной версии журнала объёмом около 100 страниц,

на официальном сайте,

в социальных сетях Facebook, Яндекс Дзен, Инстаграм,

в первом в стране digital-журнале.

Журнал «Город женщин» — больше, чем просто журнал!

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