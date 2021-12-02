Чем Олаф Шольц покорил немцев. Он сменит Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера 16 лет

Лидеры социал-демократической партии Германии, «Зелёных» и Свободной демократической партии достигли согласия в распределении постов в правительстве. 63-летний Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера 16 лет.



Полгода назад немолодого и неяркого лидера социал-демократов Олафа Шольца никто не считал главным претендентом на место канцлера Германии, которое освобождает Ангела Меркель. Но к концу сентября Шольц лично дотащил свою партию до победы над партией Меркель.

Ещё в мае и Шольц, и его партия сильно отставали в рейтингах от главных конкурентов, на тот момент — «зелёных» и их сопредседательницы Анналены Бербок. Но потом Шольц сделал рывок — и уже с начала лета вёл кампанию в роли самого популярного кандидата в канцлеры.

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Чуть позже за рейтингом Шольца подтянулся и рейтинг партии: какая-то часть немецких избирателей, очевидно, сообразила, что это нелогично — хотеть Шольца в канцлеры, но не хотеть голосовать за социал-демократов.

Разбираясь в причинах успеха Шольца, немецкие комментаторы выделяют несколько факторов. Изначально Шольцу, скорее всего, немало помогло то обстоятельство, что в нынешнем коалиционном правительстве Меркель он занимает пост министра финансов и по ходу пандемии руководил раздачей миллиардов евро чрезвычайной помощи.

Какую-то роль сыграли предвыборные обещания социалистов и Шольца, в частности, повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час с нынешних 9,6 евро.

Шольц слегка поменял имидж: политик, которого когда-то за сухость и бесстрастность называли «Шольцоматом», в этой предвыборной кампании постарался выглядеть более живым, улыбчивым и эмоциональным.

Но главное, о чём говорят аналитики, — именно в Шольце, а не в его главных конкурентах, часть избирателей увидела приемлемую замену уходящей на покой Ангеле Меркель.

«Шольц во многом соответствует портрету «идеального канцлера» в представлении значительного количества немецких избирателей, у которых есть запрос на перемены, но очень осторожные, с сохранением политических традиций.

Сам Шольц не называет себя напрямую «наследником Меркель», но и не отрицает наследия «самой левоцентристской» из консервативных канцлеров ФРГ. Одним словом, Шольц — это фронтмен осторожных перемен на спокойной, «бюрократической» основе, — объясняет германский политолог Дмитрий Стратиевский. — Шольц — это одновременно и новое, и «старое» лицо: он много лет в большой политике, но на пост канцлера до сих пор не претендовал. СДПГ предлагает свой курс и своё представление о развитии страны, отличающиеся от ХДС и «зелёных», но без радикальных «поворотов».

Какой будет теперь Восточная политика нового правительства Германии? «Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы выступаем за формирование новой европейской Восточной политики с фокусом на единой и последовательной политике ЕС в отношении России», — говорится в программе СДПГ.

Но в чём именно эта новая политика будет нова, не вполне ясно. Вполне вероятно, что большое влияние на внешнюю политику кабинета Шольца будут оказывать партнёры по коалиции, «зелёные», а они к России неприветливы. Их лидер Анналена Бербок выступала за закрытие «Северного потока — 2», а вообще внешнюю политику «зелёные» обещают строить на защите прав человека и гражданских свобод.

В любом случае главное во внешней политике для всех трёх партий — хорошие отношения с партнёрами по Евросоюзу и североамериканскими союзниками.

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