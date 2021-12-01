Замёрз настолько, что не мог говорить. В деревне под Слуцком милиционеры спасли мужчину

Во вторник, 30 ноября, участковые Слуцкого РОВД Константин Пухляк и Александр Чипурко патрулировали Греск. Они заметили какое-то движение у забора частного двора, решили остановиться и проверить…

Как пишет МЛЫН. BY, возле забора лежал уже припорошенный снегом мужчина. Милиционеры привели его в чувство, но он уже основательно замёрз и пояснить ничего не смог. Участковые вызвали «скорую». Поместить замерзающего в служебный автомобиль для обогрева не удалось — когда мужчину касались, он испытывал сильную боль.

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Житель соседнего дома принёс одеяло, чтобы немного согреть пострадавшего до прибытия медиков.

В больнице при первичном осмотре у мужчины выявили серьёзные обморожения конечностей и общее переохлаждение. Со слов фельдшера, без медицинской помощи в таких условиях он не прожил бы и двух часов.