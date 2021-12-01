Читатели «Кур'ера» хотят помочь одинокой пенсионерке из Слуцка Нине Симак

В октябре «Кур'ер» опубликовал историю пенсионерки Нины Симак, которая с инвалидностью 2-й группы живёт в небольшом старом доме и боится не пережить зиму. Позже стало известно, что пожилая женщина отказалась от арендной квартиры и собирается зимовать в приюте.

Про 200 рублей

Как пояснили «Кур'еру» в райисполкоме, аренду пенсионерке пришлось бы заплатить всего один раз — это около 200 рублей. А потом её квартиру перевели бы в социальное жильё. Но женщина и от этого отказалась. «Если отдам 200 рублей, на оставшиеся 100 как я проживу месяц? После покупки лекарств что останется на еду? Положение безвыходное», — сказала Нина Симак нашему корреспонденту.

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После этих публикаций читатели стали писать в комментариях и лично сотруднику газеты, что хотят помочь женщине в беде.

Что пишут читатели

Ольга Дашкевич: «Насколько я поняла, Нине Симак за арендное жильё придётся заплатить всего один месяц, а это 200 рублей? Затем его переведут в социальное. В последнее время в городе появилось много липовых попрошаек, а человек действительно в трудной ситуации. Давайте поможем получить нормальное жильё и соберём эти 200 рублей».

Читатель в личных сообщениях: «Если дело только в двухстах рублях, то я помогу. Надо помочь. Пускай даже первый месяц оплатить — это уже что-то. Если ей потом даже откажут в социальном жилье, то не страшно, она сможет вернуться к себе домой. А на три-четыре месяца с мира по нитке, думаю, можно собрать. Человек не должен жить в таких условиях».

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