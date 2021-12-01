Ветеран Чернобыля из Слуцка поздравляет РОВД и земляков, родившихся в декабре

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Михаил Тарасевич. Он попросил поздравить сразу несколько своих земляков, которые в декабре отмечают день рождения. А кроме того, всех, кто служит в Слуцком РОВД.
Михаил рассказал, что 8 декабря Слуцкий РОВД отмечает 103-ю годовщину со дня образования, много лет его трудовой деятельности прошло там.
А сразу трое ветеранов милиции, ликвидаторов ЧАЭС, тоже в декабре отметят дни рождения.
«Владимиру Поддубицкому 3 декабря исполняется 65 лет. Такую же дату отмечает 11 декабря Виктор Дудкин, а 12 декабря - Николай Корженевский. Сердечно поздравляю всех их с юбилейной датой! — написал Михаил. — 27 декабря своё 73-летие отмечает Григорий Максименя, бывший директор Слуцкого уксусного завода. Ему я посвящаю эти строки:
Мы каждый год рожденья отмечаем.
На жизнь, Григорий, веселей смотри,
Ты сам того ещё не замечаешь,
Когда тебе каких-то 73.
Поздравлю рано, очень даже рано,
Найду слова прекрасные при том,
Чтоб ваши внуки все гордились вами,
Не забывая ваш порог и дом".