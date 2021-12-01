Ветеран Чернобыля из Слуцка поздравляет РОВД и земляков, родившихся в декабре

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Михаил Тарасевич. Он попросил поздравить сразу несколько своих земляков, которые в декабре отмечают день рождения. А кроме того, всех, кто служит в Слуцком РОВД.

Михаил рассказал, что 8 декабря Слуцкий РОВД отмечает 103-ю годовщину со дня образования, много лет его трудовой деятельности прошло там.

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А сразу трое ветеранов милиции, ликвидаторов ЧАЭС, тоже в декабре отметят дни рождения.

«Владимиру Поддубицкому 3 декабря исполняется 65 лет. Такую же дату отмечает 11 декабря Виктор Дудкин, а 12 декабря - Николай Корженевский. Сердечно поздравляю всех их с юбилейной датой! — написал Михаил. — 27 декабря своё 73-летие отмечает Григорий Максименя, бывший директор Слуцкого уксусного завода. Ему я посвящаю эти строки:

Мы каждый год рожденья отмечаем.

На жизнь, Григорий, веселей смотри,

Ты сам того ещё не замечаешь,

Когда тебе каких-то 73.

Поздравлю рано, очень даже рано,

Найду слова прекрасные при том,

Чтоб ваши внуки все гордились вами,

Не забывая ваш порог и дом".