После публикации «Кур'ера», как выглядит новый коттеджный посёлок в деревне Ивановские Огородники, где вместо асфальта — плитка, читатель написал в форму «Сообщить новость» на нашем сайте.

Он попросил узнать, когда проходили аукционы по продаже участков под частные дома в новой застройке и почему их выделяли на месте вырубленного сада. Также читатель обратил внимание, что «дорога быстро выросла».

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Про аукционы

Слуцкий райисполком периодически проводит аукционы по продаже участков для строительства и обслуживания одноквартирных домов в частную собственность. Последний, например, был 2 ноября. Актуальная информация обновляется в разделе «Земельные участки». Туда выставляется список свободных участков по Слуцку и району. На каждом из них указано, как можно его получить — либо через аукцион, либо он предназначен «по спискам» для очередников.

По документам с сайта райисполкома аукцион по продаже двух участков в новой части Ивановских Огородников прошёл 14 апреля 2021 года. Первый — на улице Виноградная, У-5 (начальная цена — 3751,07 рубля), второй — на улице Виноградная, У-6 (начальная цена — 3517,39 рубля).

Дополнительную информацию по участкам и аукционам можно узнать, позвонив по телефонам отдела землеустройства Слуцкого райисполкома: (801 795) 7 50 89, 7 57 08, 7 54 84, 7 59 63.

Про вырубленный сад

Яблоневый сад не является общественным местом, например, как парк. Посадки и земля под ним принадлежали местному сельхозпредприятию. Что с ними делать, это внутреннее дело собственника.

Про дорогу

Благоустройством нового посёлка занимался УКС Слуцкого района. Проект назывался «Инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ д. Ивановские Огородники Слуцкого района (подъездная дорога и благоустройство) 2-ая очередь». Строительство финансировалось из областного бюджета. Оно началось весной этого года. Поэтому сложно сказать, насколько «дорога быстро выросла».

Проект благоустройства включал: