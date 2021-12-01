«Пришёл мужчина, представился газовщиком и „развёл“ мою бабушку на 199 рублей». Свежий случай покупки сигнализатора в Слуцке

В группу «Кур'ера» во «ВКонтакте» написала Регина Протасеня. Она рассказала, что лжегазовщики продолжают «разводить» на деньги людей в Слуцке. Так, на прошлой неделе на уловки одного из них попалась её 85-летняя бабушка.

«Будьте внимательны! На прошлой неделе (24 ноября — Прим. ред.) некий мужчина обходил квартиры дома по ул. Кононовича, — написала жительница Слуцка. — Представляясь сотрудником горгаза, он настоятельно предлагал купить сигнализатор загазованности за 199 белорусских рублей с учётом скидки (якобы без скидки он стоит 300 рублей).

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Так мою бабушку 85-ти лет ввели в заблуждение, и она купила этот сигнализатор, реальная стоимость которого 40 рублей! Чек (квитанцию) не выдали. В гарантийном талоне указан продавец — ИП К***кий Р***м Илер***вич! Телефон не отвечает!

Поверьте, неоднократно бабушке разъяснялось, что говорить таким людям. Но увы и ах!

Мошенники и спекулянты обманывают пожилых, уязвимых людей. Пожалуйста, предупредите своих близких и не ведитесь на эти уловки!" Буквально две недели назад «Кур'ер» писал о таком случае в Слуцке. В тот раз лжегазовщики обходили дома на улице Парижской Коммуны и по такой же схеме предлагали купить сигнализаторы загазованности. Одна неравнодушная случчанка даже провернула вместе с участковым операцию, чтобы вернуть пожилой соседке деньги.

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