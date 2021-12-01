За езду на летней резине теперь можно получить штраф

С 1 декабря по 1 марта легковые и грузовые автомобили в Беларуси должны быть «переобуты» в зимние шины. Если на машине установлена летняя резина, то водитель получит предупреждение или заплатит штраф.

Зимние шины устанавливаются на всех колёсах автомобиля и должны иметь достаточную высоту рисунка протектора — не менее 4 мм. Если высота рисунка меньше указанной, то автовладелец получит предупреждение или штраф до 29 рублей. За повторное в течение года нарушение — от 58 до 145 рублей.

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К СВЕДЕНИЮ. Летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо:

в гололёд тормозной путь увеличивается в несколько раз;

изношенный протектор шин оставляет вам мало шансов на зимней дороге.

Выбирайте корректную скорость движения и правильную дистанцию, периодически проверяйте неисправность тормозной системы и рулевого управления.

Конечно же, полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно. Важным условием безопасности водителя и его пассажиров будет правильно выбранная скорость с учётом дорожных и погодных условий, заранее обдуманные действия и предельное внимание за рулём.