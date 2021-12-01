Случчанка поместила брата с инвалидностью в интернат и продала его квартиру. Чем закончилась история

В Слуцке опекуном мужчины с инвалидностью назначили его сестру. Она поместила брата в психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов и продала его квартиру. Суд потребовал вернуть деньги, пишет БЕЛТА.

У мужчины с детства вторая группа инвалидности бессрочно. В 1997 году суд Слуцкого района признал его недееспособным и установил над ним опеку. С 2003 года опекуном была назначена его сестра — жительница Слуцкого района, с которой фактически и проживал мужчина. Ему на праве собственности принадлежала квартира в Слуцке.

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В феврале 2015 года с согласия Слуцкого райисполкома опекун продала эту квартиру своему зятю за 45 тысяч рублей. Расчёты по сделке между сторонами произведены в полном объёме.

Однако опекун не внесла на счёт в банке на имя подопечного деньги, вырученные от продажи его квартиры. Женщина не приобрела и другое жилое помещение для своего недееспособного брата. Она также не смогла объяснить, на какие цели потратила деньги.

Более того, через восемь месяцев после продажи квартиры, в ноябре 2015 года, недееспособный мужчина был помещён в психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, где находится и сейчас.

По результатам проверки прокурор Слуцкого района предъявил в суд иск в интересах мужчины о взыскании с опекуна в пользу её недееспособного брата средств, полученных от сделки купли-продажи квартиры, а также процентов за пользование чужими деньгами в сумме более 20 тысяч рублей. Суд Слуцкого района удовлетворил иск прокурора в полном объёме.

Ответчик воспользовалась своим правом на обжалование незаконного, по её мнению, решения — судебная коллегия по гражданским делам Минского областного суда согласилась с решением суда первой инстанции и оставила его без изменений, а жалобу женщины — без удовлетворения.

Прокуратура Слуцкого района взяла на контроль своевременность, правильность и полноту исполнения этого решения суда.