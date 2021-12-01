«У некоторых мигрантов скапливаются излишки продуктов, которые портятся». Как дела на белорусско-польской границе утром 1 декабря

В приграничном лагере возле Польши в Беларуси продолжают оставаться мигранты с Ближнего Востока. Что происходило у них в предыдущие недели, читайте здесь. Во вторник, 30 ноября, отменили последний вывозной рейс из Минска в Ирак.

Что с мигрантами

Во вторник представители УВКБ ООН передали в логистический центр около 1000 шерстяных одеял. Это не первая помощь от ведомства. Когда мигранты только заселились в центр, УВКБ передало им одеяла и одежду для детей.

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Председатель Белорусского Красного Креста отметил, что мигрантам уже выдали около 112 тонн гуманитарного груза. У некоторых в центре даже скапливаются излишки продуктов, которые портятся.

«Утром они получают чай с печеньем, в обед — кашу, на ужин у них есть продуктовый набор. Другое дело, что некоторые патологически запасливые люди берут по несколько пакетов, у них скапливаются излишки. А в ТЛЦ, где много нераспечатанных продуктов, плюсовая температура. Мы пересмотрели ассортимент, и теперь, например, молочная продукция будет выдаваться исключительно детям», — заявил председатель БКК.

Каждый день, по сообщениям Белорусского общества Красного Креста, прибывает 8 тонн продуктов.

Также военные готовят 2 тонны каши на обед, а волонтёры раздают почти 4 тонны сухих пайков — по одному на человека. Внутри три пачки вермишели быстрого приготовления, хлеб, рыбные консервы, две банки тушёнки, палка колбасы, печенье и вафли.

Власти Гродненской области сообщили, что, если в кризисном центре на границе останется мало людей, оставшимся предложат переселиться в отдельные номера в санаториях.

Немецкий Красный Крест собирается выделить 143 тысячи евро для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс в Ирак. Самолёт должен был вылететь в 13.45.

Заявления властей

Александр Лукашенко во вторник сказал в интервью российскому медийщику Дмитрию Киселёву, что Беларусь заплатила за содержание мигрантов около $ 25 млн. «Двенадцать с половиной миллионов долларов неделю назад заплатили… Сейчас это будет в два раза больше», — подсчитал Лукашенко.

Пограничная служба Польши заявила, что польские силовики ночью на вторник отразили попытку мигрантов массово перейти границу. «В сторону сотрудников погранохраны и солдат Войска Польского бросали камни, металлические трубы и петарды», — говорится в сообщении погранслужбы.

Власти Польши запретили посторонним с 1 декабря до 1 марта пребывать в зоне на границе с Беларусью. Запрет охватывает 183 населённых пункта на расстоянии около 3 км от границы.

Запрет не касается жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях, бригад скорой помощи и других экстренных служб, дежурных офицеров и солдат.