Дочь ненавидит мать за то, что та не признаёт её мужа. История одной семьи из Слуцка (+ комментарий психолога)

60-летняя случчанка Татьяна, бывший педагог, рассказала «Кур'еру», что не одобряет, какого мужа выбрала её дочь. И она открыто сказала об этом не только ей, но и ему. В ответ зять запретил тёще заходить к ним в дом. Дочь стоит на стороне мужа и ненавидит мать. Заложниками ситуации стали внуки, которые любят и маму, и бабушку.

Читайте историю отношений и комментарий психолога, который поделился советами, как стоит поступить матери.

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«Муж запретил пускать меня в дом»

«Дочь в 18 лет объявила, что сходится с парнем и будет с ним жить. Она тогда училась на первом курсе университета. Я сразу стала её отговаривать, особенно когда узнала, что его семья не совсем благополучная, — рассказала Татьяна. — Дочь почти сразу забеременела. Я была в шоке! Уговаривала её сделать аборт, говорила, что поломает себе всю жизнь. Она не послушала. Так и получилось.

Следом за первым ребёнком родила двойню. Из вуза пришлось уйти, хотя муж продолжал учёбу. Денег не было. Я платила за квартиру, покупала одежду дочери и детям. Потом они стали жить в доме с его родителями. Я говорила её мужу, что он должен содержать семью, заниматься детьми. Все эти разговоры привели к тому, что муж запретил моей дочери пускать меня в их дом.

«Пользуются моими деньгами»

Вот уже восемь лет они живут вместе, всё время пользуются моими деньгами, но ко мне относятся ужасно. Дочь упрекает меня в том, что я «обрабатываю детей» и хочу отвадить их от семьи. Она крайне редко пускает их ко мне, а когда забирает, они не хотят возвращаться домой. Дочь поворачивается, чтобы уйти, а они с плачем бегут за ней. Они же любят мать! У меня сердце разрывается смотреть. Дети чувствуют, где им лучше. Я вижу, что она живёт плохо: муж не помогает с детьми, денег приносит мало.

«Пора увидеть»

Дочь разрывается между домом и работой, устаёт, срывается на детях. Мы ругаемся с ней при каждой встрече, она обвиняет меня, что я лезу со своими советами. Но на их жизнь невозможно спокойно смотреть! Я переживаю и плачу каждый раз. Я не знаю, как исправить отношения с дочерью, как ей объяснить, что эти конфликты сказываются на детях и что пора разуть глаза и увидеть, какой человек с ней рядом".

Конфликт глубже

«Первоначально конфликт в отношения заложила сама мать, не признав выбор дочери. Но очевидно, что он не возник сиюминутно, а кроется глубже, как правило, в детских годах, — так комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — В семьях, где родители постоянно критикуют ребёнка, требуют беспрекословного выполнения требований, нередки случаи бунта, чтобы уйти от родительского диктата.

Мать рассчитывала, что давлением на 18-летнюю девушку заставит её отказаться от избранника. Но, как часто бывает, дочь сделала наоборот, чтобы доказать свою независимость. Возможно, мать была права, поскольку трезво оценивала молодого человека. Но доводить свои аргументы нужно было не в лоб и не скандалами, а в ходе душевных разговоров. Прежде всего, интересоваться, чем дочь привлекает молодой человек и почему, по мнению дочери, он может быть хорошим мужем.

Не по сценарию

Мать не может смириться с тем, что жизнь дочери пошла не по её сценарию: университет — работа — брак — дети. Семейная жизнь дочери тоже непроста: нехватка денег, многодетность, вечная усталость после работы, эмоциональные срывы на детях.

Дочь, будучи матерью со стажем, не хочет слышать нравоучения в свой адрес. Ведь они каждый раз убеждают её в том, что она неудачно вышла замуж и несчастлива в браке. Возможно, что внутренне она уже согласна с этим, но признать открыто не может.

Из контекста видно, что внуки стали объектом манипуляции как со стороны дочери, так и со стороны матери. И тут неправы обе женщины.

Какой выход для матери