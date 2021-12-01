«Часто просто шила из своих платьев». Как выглядели детские новогодние костюмы случчан в 80-е годы

Кто же не помнит новогодние утренники в детском саду и в школе! Яркие переживания, маскарадный костюм, подарки! А подготовка к ним — целое событие: выбор наряда, его изготовление, к которому нередко подключалась вся семья. Случчане рассказали «Кур'еру», какие новогодние костюмы прошлого века до сих пор хранятся в их семьях, как их готовили. Они поделились ретрофото из семейных альбомов.

Каждое время рождает свои новогодние наряды, которые отражают эпоху. В 1960-е годы мальчики часто надевали костюм космонавта. В 70-е в тренде были ковбои и индейцы. В 80-е всё больше было снежинок, зайчиков, принцесс и Красных Шапочек. Купить готовый костюм было сложно. Наряды делали самостоятельно из подручных средств.

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Костюм снежинки многие шили из марли. Юбка у таких платьев была в несколько слоёв, каждый из которых крахмалили, отглаживали, чтобы пышно лежала. Короны вырезали из бумаги. Наклеивали ровным слоем вату. Поверх крепили клеем маленькие кусочки разбитой ёлочной игрушки и дождик.

«Зайчиковый» костюм был самым простым в изготовлении. К чёрным шортам пришивали комочек ваты. У самых везучих был кроличий хвост. В качестве верха — белая рубашка, а на голове — шапочка с пришитыми ушками на проволочном каркасе. Некоторым удавалось достать готовый костюм.

«Шила из своих платьев»

«Удалось купить в магазине костюм зайчика»

«Готовили костюмы все вместе»

«Я всегда сама готовила костюмы на праздники, — рассказалаиз деревни Вынищи. — Все образы придумывали вместе с дочками Катей и Любой. Они активно помогали и мастерить наряды: пришивали блёстки, мишуру. Ткани не всегда покупала, часто просто шила из своих платьев, которые вышли из моды. Девочки с радостью бежали на утренники. Дома до сих пор хранятся костюмы принцессы, белочки, божьей коровки».«Мои сыновья участвовали в детских утренниках. В 1988 году удалось купить костюм зайчика, — рассказала случчанка— В комплект входила шапочка с ушками, рукавички и хвостик. В дополнение я сама сшила белые штанишки и тапочки. На следующий год купила костюм медведя: жилетку, шапку, рукавички. До сих пор храню наряд индейца, который шила сама. Мне очень хотелось, чтобы у моего ребёнка был именно такой костюм. Швейной машинки не было, всё сделала вручную. В это время у меня только родился младший сын, а старший учился во втором классе. Учительница очень удивлялась: «Как всё это сделала мама с маленьким ребёнком на руках?».«Новогодние костюмы для сына Олега и дочери Екатерины готовили все вместе. Это было традицией нашей семьи, — рассказалажительница агрогородка Заполье. — Ткани специально выбирала в магазине. К каждому празднику придумывали что-то новое. Особенно полюбились костюмы зайчика-побегайчика, Красной Шапочки. Дочке, когда подросла, в школе поручали роль Снегурочки. Этот костюм я готовила с особой тщательностью, а Катя с удовольствием наряжалась. Когда она выросла, то ещё несколько лет давали наряд другим девочкам, чтобы исполнить роль Снегурочки».

Если в ваших семейных альбомах хранятся милые сердцу фотографии, которые навевают приятные, забавные или грустные воспоминания, можете поделиться с читателями «Кур'ера». Прислать фото в новогоднем костюме прошлых лет и рассказать, как его готовили, можно, нажав сюда: «Сообщить новость». Или на почту: info@kurjer.info.