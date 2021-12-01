Деду Морозу «Кур'ера» пришли первые письма от слуцких детей. Фотофакт

В конце осени в редакцию «Кур'ера» для новогодней акции «Письмо Деду Морозу» пришло несколько писем от маленьких случчан. О них мы расскажем в ближайшее время. А пока напомним условия участия в акции.
РАНЕЕ. Газета «Кур'ер» запустила традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Письма принимаются до 20 декабря включительно. Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.
1. В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
2. В письме или видеопослании Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- рассказ о себе: что интересного с ним случилось в уходящем году, как себя вёл, как учился, кому и как помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
3. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.