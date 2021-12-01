Деду Морозу «Кур'ера» пришли первые письма от слуцких детей. Фотофакт

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Деду Морозу «Кур'ера» пришли первые письма от слуцких детей. Фотофакт

В конце осени в редакцию «Кур'ера» для новогодней акции «Письмо Деду Морозу» пришло несколько писем от маленьких случчан. О них мы расскажем в ближайшее время. А пока напомним условия участия в акции.

РАНЕЕ. Газета «Кур'ер» запустила традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Письма принимаются до 20 декабря включительно. Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.

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1. В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет пи­сать — принимаем видео.

2. В письме или видеопосла­нии Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

  • имя, фамилия ребёнка, возраст;
  • рассказ о себе: что интересного с ним случилось в уходящем году, как себя вёл, как учился, кому и как помогал, что хорошего и не очень сделал;
  • какой подарок желает к Новому году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
  • поздравление с насту­пающим Новым годом.

3. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:
  • на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
  • на электронный адрес: vika@kurjer.info;
  • приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

  • на электронную почту: vika@kurjer.info;
  • в Instagram @kurjer;
  • на Viber (+375 33) 318 99 30.